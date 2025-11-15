ua en ru
Сб, 15 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Зависимость России от Китая растет несмотря на спад торговли, - разведка

Суббота 15 ноября 2025 13:30
UA EN RU
Зависимость России от Китая растет несмотря на спад торговли, - разведка Фото: лидер Китая Си Цзиньпин и российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Россия становится все более зависимой от экспорта энергоносителей и металлов, большинство которых продаются в Китай.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы внешней разведки Украины.

Как сообщили в СВР, за девять месяцев 2025 года объемы торговли между Россией и Китаем сократились до 163,6 млрд долл. США, что на 9,4 % меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

В 2025-м уменьшился как экспорт Китая в РФ - на 11,3 % (до 73,6 млрд долларов), так и российские поставки в КНР - на 7,7 % (до 90 млрд долларов).

Отмечается, что основным фактором падения стало удешевление энергоносителей. Стоимость российского энергетического экспорта в Китай за январь-сентябрь снизилась на 18,9 %, или на 14 млрд долларов.

Экспорт нефти упал на 8,1 % в физических объемах и на 21 % в денежном выражении из-за снижения цены на Brent.

Другим фактором стало перенасыщение российского рынка китайскими автомобилями. После рекордных поставок в 2024 году спрос сократился более чем вдвое - на 56 %.

Дополнительное давление оказали логистические сбои. На китайско-казахстанской границе осенью образовались очереди грузовиков, а стоимость перевозок из КНР в Россию выросла: по железной дороге - на 25 % (до 5 тысяч долларов), автотранспортом - на 35 % (до 15 тысяч долларов за 20-тонную фуру).

Часть морских операторов, в частности CStar Line (ОАЭ) и STF Shipping (КНР), сократили рейсы в российские порты из-за финансовых ограничений.

"Зависимость российской экономики от экспорта энергоносителей и металлов, большинство которых продаются в Китай, делает ее все более уязвимой к колебаниям спроса на китайском рынке и усиливает зависимость от Пекина", - отмечает разведка.

Сотрудничество России и Китая

Напомним, ранее издание The Economist заявило, что Китай стал главным поставщиком для военной машины России. Предполагается, что Пекин мог передать Москве летальное оружие.

В апреле президент Владимир Зеленский заявил, что у Украины есть доказательства поставок Китаем вооружения в РФ. Хотя Пекин официально это отрицает.

Также, по словам Зеленского, Украине известно о более 150 гражданах Китая, которые воюют на стороне России. Ранее украинские военные взяли в плен двух китайцев.

В то же время, как рассказал представитель Службы внешней разведки, Россия планирует в этом году изготовить 2 млн FPV-дронов с китайскими деталями для войны против Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Китай
Новости
Где и как сегодня в Украине выключают свет? Список областей и графики
Где и как сегодня в Украине выключают свет? Список областей и графики
Аналитика
Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт