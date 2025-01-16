Закупка некачественной одежды для ВСУ: в суд передали дело Гринкевича

Заметим, что в ГБР не называют имя фигуранта, но по данным источников РБК-Украина, речь идет о бизнесмене Игоре Гринкевиче.

Следователи выяснили, что предприниматель из Львова привлек к сделке своего сына и других лиц. Подконтрольные им компании заключили в 2023 году договоры с Минобороны на поставку военной одежды на сумму более 1,8 млрд гривен.

В течение 2023 года по указанным договорам Минобороны получило одежды на сумму почти 1,2 млрд гривен.

Согласно выводам экспертиз, поставленное имущество не соответствовало техническим требованиям договоров из-за своего низкого качества и не могло использоваться по назначению. Из-за этого убытки государства составили 1 млрд 167 млн гривен.

ГБР задержало членов организации и сообщило им о подозрениях. Организатор сделки и его приспешники обвиняются в создании, руководстве преступной организацией, а также участие в ней, мошенничестве в особо крупных размерах и легализации имущества, добытого преступным путем. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Дело Гринкевичей

В декабре 2023 года ГБР задержало одного из крупнейших поставщиков Минобороны, который хотел дать взятку. Речь шла о львовском бизнесмене Игоре Гринкевиче. Его обвинили в том, что предлагал 500 тысяч долларов одному из руководителей Главного следственного управления ГБР, чтобы вернуть имущество.

Также правоохранители проверяют причастность бывших должностных лиц Минобороны к сделкам, связанным с компаниями Игоря Гринкевича.