Закупівля неякісного одягу для ЗСУ: до суду передали справу Гринкевича

Зауважимо, що в ДБР не називають ім'я фігуранта, але за даними джерел РБК-Україна, йдеться про бізнесмена Ігоря Гринкевича.

Слідчі з'ясували, що підприємець зі Львова залучив до оборудки свого сина та інших осіб. Підконтрольні їм компанії уклали у 2023 році договори з Міноборони на постачання військового одягу на суму понад 1,8 млрд гривень.

Протягом 2023 року за зазначеними договорами Міноборони отримало одягу на суму майже 1,2 млрд гривень.

Відповідно до висновків експертиз, поставлене майно не відповідало технічним вимогам договорів через свою низьку якість та не могло використовуватися за призначенням. Через це збитки держави склали 1 млрд 167 млн гривень.

ДБР затримало членів організації та повідомило їм про підозри. Організатор оборудки та його поплічники обвинувачуються у створенні, керівництві злочинною організацією, а також участь у ній, шахрайстві в особливо великих розмірах та легалізації майна, здобутого злочинним шляхом. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Справа Гринкевичів

У грудні 2023 року ДБР затримало одного з найбільших постачальників Міноборони, який хотів дати хабар. Йшлося про львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича. Його звинуватили у тому, що пропонував 500 тисяч доларів одному із керівників Головного слідчого управління ДБР, щоб повернути майно.

Також правоохоронці перевіряють причетність колишніх посадовців Міноборони до оборудок, пов'язаних з компаніями Ігоря Гринкевича.