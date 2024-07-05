Закупка газа, банк "Укрпочты" и реформа таможни: о чем Украина договорилась с МВФ

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Украина успешно прошла четвертый пересмотр кредитной программы EFF, что позволило ей получить пятый транш финансовой поддержки от МВФ на 2,2 млрд долларов. Средства уже поступили в Украину и будут направлены на финансирование госбюджета.

С апреля 2023 года, когда стартовала 4-летняя программа EFF на 15,6 млрд долларов, Украина получила в общей сумме 4,6 млрд тремя траншами в 2023 году и 3,1 млрд - двумя, в текущем году. До конца 2024 года ожидается еще два транша по 1,1 млрд долларов. Они должны поступить после пересмотров программы в сентябре и декабре, если, конечно, Украина продолжит выполнять все условия. Средства кредита МВФ, в соответствии с меморандумом, направлялись и будут направляться на нужды госбюджета.

МВФ добавил два новых условия получения денег

Украина уже фактически второй год демонстрирует выполнение всех условий программы, несмотря на военную ситуацию. В МВФ отметили, что выполнены все количественные критерии эффективности и структурные маяки. Украинская экономика остается устойчивой, но перспективы определить довольно сложно.

Именно учитывая такую неопределенность перечень условий для продолжения программы формируется на относительно короткую перспективу. К примеру, сейчас условия определены только до конца 2024 года.

По сравнению с мартовской редакцией меморандума о сотрудничестве список структурных маяков увеличился на два пункта. До конца октября Украине надо будет принять изменения к Таможенному кодексу, а именно – установить новые правила отбора главы Гостаможслужбы и предусмотреть переаттестацию персонала. И также до конца октября – отменить так называемые "правки Лозового", которые позволяют закрывать уголовные дела за коррупционные преступления после истечения срока досудебного расследования.

Всего до конца года для планового финансирования Украине нужно выполнить 14 условий, среди которых: провести анализ финансового положения компаний централизованного теплоснабжения; принять поправки к Таможенному кодексу для адаптации его к условиям ЕС; разработать методику оценки эффективности налоговых льгот и другие.

Перечень структурных маяков по программе с МВФ до конца 2024 года (п.11 выполнен с задержкой)

Не только "маяки": что нового в меморандуме

В новой редакции меморандума фактически подтверждается, что ситуация с энергообеспечением зимой может быть сложной. На установку дополнительной генерации за счет газовых турбин потребуется до 12-15 месяцев, и это рассматривается как среднесрочное решение проблемы. Также в среднесрочной перспективе запланировано увеличение генерации за счет биотоплива, солнечной или ветровой энергии.

При этом отмечается, что хранилища газа остаются безопасными, хотя наземные объекты могут быть подвергнуты атакам. Но если НАК "Нафтогаз Украины" все-таки придется импортировать газ, то это можно будет делать за счет кредита ЕБРР на 200 млн долларов. Если этих средств не хватит, то придется выделять компании бюджетные средства для закупки газа.

"Если "Нафтогаз" столкнется с дефицитом ликвидности, мы оценим размер компенсации ПСО в 2024 году на основе фактических документально подтвержденных расходов "Нафтогаза", - говорится в меморандуме.

Также в меморандуме смягчены условия предоставления банковских услуг населению. Если мартовская версия меморандума фактически запрещала создание нового банка для "Укрпочты", то сейчас к решению проблем уязвимых категорий потребителей финансовых услуг договорились подходить инклюзивно.

"Мы будем поощрять финансовые учреждения делать больше для удовлетворения потребностей уязвимых клиентов и реинтеграции деоккупированных территорий. НБУ подготовит к концу июля 2024 года законопроект о специализированной и ограниченной банковской лицензии, которая направлена ​​на быстрое решение растущих проблем финансовой доступности путем использования существующей инфраструктуры", - говорится в меморандуме.

Несколько источников издания в банковской сфере подтвердили, что речь идет именно об "Укрпочте", которой будет предоставлена ограниченная банковская лицензия. "Ожидается, что возможность оказывать определенный перечень банковских услуг получит "Укрпочта", - сказал один из собеседников издания.

На какие услуги и территории эта лицензия будет распространяться, пока не известно. Глава "Укрпочты" Игорь Смелянский и НБУ пока воздерживаются от детальных комментариев. Исходя из меморандума, новый спецбанк будет участвовать в системе страхования вкладов, но его ограничат в операциях по кредитованию и финансированию.

Также в меморандуме названы госбанки, которые планируют приватизировать."Мы также готовим к продаже два системных государственных банка – Сенс Банк и Укргазбанк. До конца сентября 2024 года мы планируем назначить международно признанного финансового советника по прозрачной процедуре и после консультаций с международными финансовыми организациями", - говорится в документе.

Правительство Украины обещает МВФ, что вопрос реструктуризации внешнего коммерческого долга почти на 20 млрд долларов будет решен в ближайшие месяцы. "Нашей целью остается достижение договоренности о реструктуризации долга с международными собственниками наших облигаций и другими коммерческими кредиторами, участвующими в процессе, до того, как в августе 2024 года завершится нынешний режим приостановки выплат по долговым обязательствам", - говорится в меморандуме. По словам министра финансов Украины Сергея Марченко, договоренность планируется достичь до 1 августа.

Негативный сценарий

Риски негативного развития ситуации в Украине остаются высокими, отмечают в МВФ. И связаны они с интенсивностью и длительностью военных действий. "Риски безопасности могут сохраняться дольше, чем ожидается, что будет оказывать давление на нашу фискальную позицию и приведет к возникновению дополнительных бюджетных потребностей", - отмечено в документе.

Более длительная и интенсивная война негативно повлияет на настроения компаний и домохозяйств, а также на курсовые и инфляционные ожидания, замедлит темпы возвращения мигрантов, усугубляя диспропорции на рынке труда.

"Могут существенно прерваться экспортные транзитные маршруты, может быть нанесен дальнейший ущерб энергетической инфраструктуре или могут повториться перебои поставок (импорт и блокировка транзитных грузов - ред.), что повлияет на производственные затраты и прибыльность предприятий", - отмечено в документе.

Если такие риски реализуются, то снова могут возникнуть задержки с внешним финансированием от США и ЕС. И в результате – выделенных денег может просто не хватить. "Более того, в случае материализации таких рисков может быть трудно мобилизовать необходимые дополнительные объемы внутреннего финансирования", - отмечается в меморандуме.

Негативный сценарий событий может привести к падению ВВП в текущем году до 4% против ожидаемого роста на 3-4% в базовом варианте. Финансовые потребности страны могут увеличиться на 19 млрд долларов. Возможно, придется вернуться к фиксированному валютному курсу и увеличивать доходы от НДФЛ, а также от налогов на предметы роскоши или акцизов.

Но пока, считает глава аналитического департамента ИК Concorde Capital Александр Паращий, стоит все-таки ориентироваться на базовый сценарий. К тому же по некоторым показателям реальность выглядит даже лучше, чем прогноз. Так, МВФ несколько ухудшил ожидания по росту экономики - если в марте прогноз роста ВВП был 3,2%, то сейчас он снижен до 2,5%. Но при этом за первый квартал ВВП Украины вырос на 6,5%, тогда как МВФ прогнозировал 3,8%.

"Я думаю, что ухудшение прогноза роста украинской экономики не в последнюю очередь связано с желанием МВФ содействовать завершению переговоров с кредиторами о реструктуризации внешнего коммерческого долга на условиях Минфина", - отметил Паращий в комментарии изданию.

Если развитие ситуации будет идти по базовому сценарию, то особых тревог по поводу нехватки финансирования бюджета возникать не должно. Условия МВФ до конца года выглядят вполне выполнимыми. А это фактически является гарантией поступления денег от фонда.

Кроме того, успех выполнения программы с МВФ снижает опасения других доноров, среди которых США, Евросоюз и страны других регионов, которые оказывают финансовую поддержку Украине на двусторонней основе.