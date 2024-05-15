Как Украине найти дополнительно 100 млрд гривен в год? Реформировать БЭБ

Из-за неэффективной работы Бюро экономической безопасности государство теряет ориентировочно 100 млрд гривен в год. Это и схемы с НДС, и контрафакт, и серый рынок подакцизных товаров. Как изменить ситуацию – читайте в колонке координатора экспертных групп Экономической экспертной платформы, ассоциированного эксперта CASE Украина Олега Гетмана.

В последние недели продолжаются жаркие дискуссии относительно перезагрузки БЭБ и наилучшего механизма обновления этого органа. Кабинет министров подал сначала в январе крайне некачественный законопроект (№10439 ), который не обеспечивал настоящую перезагрузку органа. Этот проект отклонил парламент. И правительство наработало обновленную редакцию, которая уже включала в себя большую часть предложений аналитических центров и ведущих бизнес ассоциаций. В частности, Кабмин обеспечил прозрачность формирования состава конкурсной комиссии с участием преимущественного голоса международных экспертов, учел необходимость переаттестации всех текущих кадров в течение года, определил необходимые дополнительные основания для увольнения директора БЭБ, установил обязательную периодичность (каждые два года) осуществления независимой оценки эффективности деятельности БЭБ.

О недостатках проекта перезагрузки БЭБ

В настоящее время законопроект прошел первое чтение и готовится ко второму. Депутаты подали 1400 правок и в настоящее время Комитет готовится к их рассмотрению.

Ведущие аналитические центры проанализировали текущую редакцию и поданные в нее правки и отмечают, что крайне важно исправить несколько критических недостатков для создания надежных предпосылок перезагрузки БЭБ и превращения его в эффективный аналитико-правоохранительный орган. В частности, это такие необходимые правки ко второму чтению:

Необходимо законодательное определение правовых оснований деятельности БЭБ, взаимодействия с другими правоохранительными органами и ЦОИВ, определение ожидаемых результатов и целевых показателей деятельности бюро, предусмотреть ежеквартальную публичную отчетность БЭБ. Законодательное определение четкой процедуры проведения переаттестации текущих кадров комиссиями с участием международных экспертов, предохранителей, которые сделали бы невозможным возвращение уволенных кадров через суды. Обеспечение публичного и прозрачного порядка проведения независимой оценки (аудита) эффективности БЭБ. Усиление аналитической функции Бюро путем предоставления бесплатного доступа БЭБ к существующим государственным информационным системам. Определение на законодательном уровне порядка применения риск-ориентированного подхода, на основе которого БЭБ должно осуществлять свою деятельность и, собственно, самих критериев и порядка оценки эффективности работы БЭБ. Установление предохранителей от незаконном давления на бизнес со стороны Бюро экономической безопасности и правоохранительных органов путем внесения соответствующих изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины.

Не БЭБом единым, или Что нужно для преодоления самых больших "серых схем"

Многолетний лидер среди крупнейших схем по минимизации налогов в Украине - серый импорт и контрабанда. Потери бюджета от этих схем оцениваются экспертами в 80-150 млрд грн в год. На втором месте – "черные" заработные платы "в конвертах". Из-за них государство теряет 70-110 млрд в год. Контрафакт и торговля подакцизной продукцией без уплаты налогов наносят урон госбюджету на 38-40 млрд грн в год. Оффшорные схемы, вследствие высокой и повышающейся стоимости обслуживания, что обуславливается новыми мировыми стандартами налоговой прозрачности (antiBEPS, FATCA, ATAD и т.п.) – все больше получают признаки "элитарности", потери в год составляют 13-20 млрд грн. Другие схемы значительно снизились за последние годы, но также приводят к потерям бюджета на десятки миллиардов гривен.

Эти схемы возможны в таких объемах из-за неэффективной работы Таможенной и Налоговой службы. Многочисленные опросы бизнеса свидетельствуют, что многие годы эти две службы находятся в топ-5 наиболее коррумпированных органов страны.

С целью решения этой проблемы народными депутатами совместно с аналитическими центрами были наработаны два важных проекта законов (№6490-д и №9243 ), которые предусматривают полную перезагрузку Таможни и Налоговой, избрание руководителей на прозрачных конкурсах с решающим голосом международных экспертов, переаттестацию всех кадров комиссиями с международными экспертами, установление достойных зарплат сотрудникам и т.д.

Есть надежда, что эти проекты будут приняты парламентом в этом году, и страна получит качественную Налоговую и Таможенную службу, которая будет сервисной для законопослушного бизнеса и минимизирует "серые" схемы. Сейчас в Украине отношения между фискальными и контролирующими органами и бизнесом строятся на принципе презумпции вины налогоплательщика. То есть налогоплательщик изначально подозревается в совершении преступления, налоговики предполагают его виновность, пока не будет доказано обратное.

Однако презумпция вины налогоплательщика противоречит базовым правам человека и европейской практике налогового администрирования. Жалобы предпринимателей на неправомерность действий фискальных органов являются системной проблемой, которую следует решать. Для этого нужно провести реальную реформу работы БЭБ, Налоговой и Таможни.

Что в этом направлении предусмотрено стратегическими документами страны

Национальная стратегия доходов 2030, принятая Кабмином, предусматривает, в частности, следующие шаги относительно Налоговой и Таможенной служб:

Обеспечить предупреждение и устранение коррупционных рисков в деятельности ГНС путем выполнения Антикоррупционной программы ГНС на 2023-2025 годы и ее обновление.

Обеспечить усовершенствование системы предотвращения и противодействия коррупции в Гостаможслужбе, внедрение механизмов прозрачности, добродетели, снижение коррупционных рисков в деятельности таможенных органов путем выполнения Антикоррупционной программы Гостаможслужбы.

ИТ-консолидация информационных ресурсов субъектов системы управления государственными финансами, в том числе ГНС, на уровне Минфина и обеспечение администрирования этих информационных ресурсов независимым администратором (ИТ-учреждением).

Это положительные меры, однако их совсем недостаточно для создания качественно новых служб, способных, с одной стороны, обеспечить закрытие основных схем уклонения от налогов, а с другой – заслужить доверие налогоплательщиков.

Кроме того, Нацстратегия доходов вообще не предусматривает реформирование БЭБ, которое работает неэффективно и никак не может справиться с многомиллиардными схемами.

В то же время, Нацстратегия предусматривает ряд изменений, значительно расширяющих коррупционные возможности контролирующих органов, оставляя их нереформированными. Более того, Нацстратегия предусматривает на ближайшие годы в рамках борьбы с налоговым долгом предоставление полномочий ГНС без решения суда налагать арест на счета (имущество) и блокировать их до полного погашения налогового долга.

Также налоговики могут получить полный доступ к информации об объеме и обращении средств всех налогоплательщиков, в том числе и физических лиц, на их счетах в банках (без решения суда и уголовных производств).

Эти нормы несут значительные коррупционные риски, а также закрепляют законодательно нарушение конституционного принципа презумпции невиновности.

Что касается институциональных реформ, то Национальной стратегией доходов предусмотрен ряд мер, которые нарушают презумпцию невиновности налогоплательщиков, расширяют коррупционные возможности и будут способствовать тенизации экономики, а крайне необходимые меры - не предусмотрены. Вместо полной перезагрузки ГТС и ГНС с участием международных экспертов Нацстратегия предусматривает очередное перераспределение организационной структуры и штатных росписей, новый перечень низовых налоговых инспекций. Такой подход себя уже скомпрометировал, и никак не обеспечит доверие к налоговым органам. Перезагрузка Бюро экономической безопасности, которое в настоящее время работает крайне неэффективно, игнорируется Нацстратегией.

Специалисты аналитических центров совместно с CASE-Украина при поддержке ІСАР Єднання провели детальный анализ Нацстратегии и отмечают, что Министерство финансов пытается предусмотреть современные европейские инструменты и практики, не имея главного - европейского верховенства права, европейского качества госуправления, европейского низкого уровня коррупции. Украина нуждается в простой и справедливой налоговой системе, искоренении практики презумпции вины в налоговом и таможенном администрировании, что создаст комфортную среду для быстрого восстановления экономики без проверок, коррупции и вмешательства.

Надеемся, что народные депутаты реализуют крайне важные проекты по полной перезагрузке БЭБ, Таможни и Налоговой в 2024 году. И учтут предложения экспертов относительно крайне негативных положений Нацстратегии, оставив их лишь на бумаге.