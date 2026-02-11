RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

К закупкам американского оружия для Украины присоединяется влиятельная страна НАТО

Фото: Джон Хили, глава Минобороны Британии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Британия выделила пакет финансирования на закупку американского оружия для Украины. Страна присоединяется к программе PURL.

Как передает РБК-Украина, об этом в комментарии Politico заявил министр обороны Британии Джон Хили.

Читайте также: Уитакер назвал топ-3 стран, которые закупили больше всего оружия США для Украины

"Я рад подтвердить, что Великобритания выделяет 150 миллионов фунтов стерлингов (около 205 млн долларов - ред.) на PURL. Вместе мы должны предоставить Украине критически необходимую противовоздушную оборону в ответ на жестокое наступление Путина (российского диктатора Владимира Путина - ред.)", - отметил Хили. 

Двое неназванных дипломатов НАТО рассказали изданию, что на данный момент три четверти из 32 членов альянса обязались присоединиться к схеме. 

Австралия и Новая Зеландия также присоединились, а Япония, как ожидается, объявит о предоставлении нелетальной помощи.

Программа PURL

Программа PURL (Prioritized Ukraine Requirements List — Список приоритетных потребностей Украины) была создана летом 2025 как механизм для продолжения поставок американского вооружения ВСУ.

Ее особенность заключается в том, что при прекращении прямой безвозмездной помощи от Вашингтона, Белый дом соглашается продавать свое оружие и технологии, но оплату за них осуществляют другие союзники по НАТО и партнеры.Приоритетом закупок являются критически важные системы противовоздушной обороны и ракеты к ним.

В прошлом году на программу PURL западные партнеры Украины выделили около 5 млрд долларов.

При этом генсек НАТО Марк Рютте недавно высказал уверенность, что в этом году страны Альянса смогут собрать для Украины 15 млрд долларов.

К слову, ранее Рютте призывал страны НАТО ежемесячно выделять на оружие для Украины как минимум 1 млрд долларов.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОСоединенные Штаты АмерикиВеликобританияПомощь УкраинеВоенная помощьВойна в Украине