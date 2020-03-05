У МОЗ анонсували обмежувальні заходи через коронавірус в Україні

Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

В Україні почнуть закривати школи і забороняти масові заходи

Найближчим часом через коронавірус в Україні почнуть вводити обмежувальні заходи. Про це в Нових Санжарах заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, обмежувальні заходи торкнуться шкіл і масових заходів.

"Найближчим часом ми, на жаль, будемо змушені вводити обмежувальні протиепідемічні заходи. Ми будемо забороняти проведення масових заходів, конференцій і спортивних заходів. Закриватимемо тимчасово школи, щоб зменшити масові скупчення людей", - заявив Ляшко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що станом на 5 березня на коронавірус перевіряють близько 10 українців з характерними симптомами.

"Досліджуються ще близько 10 зразків, в яких за симптомами може бути підозра на коронавірусну інфекцію", - зазначив Ляшко.

Тим часом в медичному центрі "Нові Санжари" завершився термін обсервації евакуйованих з Китаю громадян України та іноземців, яких забрали з Уханя. За результатами двотижневої обсервації у евакуйованих, а також у членів екіпажу і команди супроводу не виявили коронавірус.