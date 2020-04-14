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У МОЗ назвали умову завершення карантину 24 квітня

Новини » Коронавірус     14.04.2020 - 11:13
У МОЗ назвали умову завершення карантину 24 квітня
Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

У МОЗ нагадали, що в Україні два тижні будуть релігійні свята

У МОЗ заявили, що будуть дивитися на динаміку, щоб 24 квітня виходити з карантину. Про це розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв'ю "Українській правді. Життя".

Як він зазначив, у МОЗ роблять все можливе для того, щоб на 14-17 квітня Україна зайшла з якомога меншою кількістю інфікованого населення.

"У нас релігійні свята тривають 2 тижні. Якщо не будемо дотримуватися карантинних заходів, то зараз ще інфікуються. І замість того, щоб 24 квітня виходити з карантину вже поетапно, ми будемо дивитися на динаміку і скаржитися на уряд, який нас неправильно загнав в карантин", - сказав він.

Раніше повідомлялось, що масове відвідування церков на Великдень може нівелювати успіхи, які були досягнуті в стримуванні епідемії COVID-19 завдяки карантину.

Нагадаємо, Ляшко допускає колапс системи охорони здоров'я, якщо на коронавірус захворіє від 10% населення країни.

Додамо, Кабінет міністрів України планує продовжити карантин через пандемію коронавірусу до початку травня. А місцева влада допускає продовження карантину до осені.

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