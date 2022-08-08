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Чи закриють знову Миколаїв для "зачистки": відповідь Кіма

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Миколаїв, Понеділок 08 серпня 2022 13:56
Чи закриють знову Миколаїв для "зачистки": відповідь Кіма Фото: голова Миколаївської ОВА Віталій Кім (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В Миколаєві можуть знову проводити затяжну комендантську годину. Але повністю місто закривати вже не будуть, обмежаться секторами та районами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма під час телемарафону.

"(Місто, - ред.) було розбито на 50 секторів, працювало 200 пошукових груп. На зараз ми базу поповнили, відпрацювали багато людей, 21 провадження. Результат є, він гарний, ми надалі будемо проводити такі дії", - розповів Кім про підсумки роботи по "зачистці" міста від колаборантів та навідників цими вихідними.

Він висловив сподівання, що такі заходи будуть проводитись не в останнє.

"Я сподіваюсь, що ми будемо відпрацьовувати по секторах, по районах. Ми не будемо перекривати місто", - відповів він на уточнююче питання щодо того, чи закриватимуть місто повторно.

Раніше Кім розповів, що в Миколаєві під час комендантської години, що тривала усі вихідні, затримали 5 осіб, які перебували в розшуку.

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