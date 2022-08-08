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Закроют ли снова Николаев для "зачистки": ответ Кима

Новина українською →
Николаев, Понедельник 08 августа 2022 13:56
Закроют ли снова Николаев для "зачистки": ответ Кима Фото: глава Николаевской ОВА Виталий Ким (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Николаеве могут снова проводить затяжной комендантский час. Но полностью город закрывать уже не будут, ограничатся секторами и районами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Николаевской ОВА Виталия Кима во время телемарафона.

"(Город, - ред.) был разбит на 50 секторов, работало 200 поисковых групп. На данный момент мы базу пополнили, отработали много людей, 21 производство. Результат есть, он хорош, мы в дальнейшем будем проводить такие действия", - рассказал Ким об итогах работы по "зачистке" города от коллаборантов и наводчиков в эти выходные.

Он выразил надежду, что такие мероприятия будут проводиться не в последний раз.

"Я надеюсь, что мы будем отрабатывать по секторам, по районам. Мы не будем перекрывать город", - ответил он на уточняющий вопрос о том, будут ли город закрывать повторно.

Ранее Ким рассказал, что в Николаеве во время комендантского часа, что длился все выходные, задержали 5 человек, которые находились в розыске.

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