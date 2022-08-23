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Закрийте вікна і не виходьте на вулицю. В Киеве високий рівень забруднення повітря

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Київ, Вівторок 23 серпня 2022 11:23
Закрийте вікна і не виходьте на вулицю. В Киеве високий рівень забруднення повітря Фото: смог у Києві поки не зник (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Рівень забрудненості повітря у Києві у вівторок, 23 серпня, після того як місто накрило смогом, залишається високим. Містянам рекомендують обмежити перебування на вулиці та закрити вікна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМДА.

Так, станом на 9:15 на лівому березі вміст зважених часток складає 273 мкг/м3, на правому - 316 мкг/м3 (гранично допустима концентрація - 500 мкг/м3).

Що робити

  • закрити вікна вдома
  • не виходити зайвий раз на вулицю
  • пити багато води
  • якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

Як повідомлялося, смог у Києві, який був помічений в понеділок, 22 серпня і розтягнувся по Київській області зникне тільки сьогодні. Причиною стало перенесення повітря з пиловими частинками з Каспійської низовини.

Смог може спричинити головний біль, кашель, труднощі з диханням, подразнення очей, запалення слизової оболонки носа і гортані.

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