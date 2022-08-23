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Закройте окна и не выходите на улицу. В Киеве высокий уровень загрязнения воздуха

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Киев, Вторник 23 августа 2022 11:23
Закройте окна и не выходите на улицу. В Киеве высокий уровень загрязнения воздуха Фото: смог в Киеве пока не исчез (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Уровень загрязненности воздуха в Киеве во вторник, 23 августа, после того как город накрыл смогом, остается высоким. Горожанам рекомендуют ограничить пребывание на улице и закрыть окна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КГГА.

Так, по состоянию на 9:15 на левом берегу содержание взвешенных частиц составляет 273 мкг/м3, на правом - 316 мкг/м3 (предельно допустимая концентрация - 500 мкг/м3).

Что делать

  • закрыть окна дома
  • не выходить лишний раз на улицу
  • пить много воды
  • если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.

Как сообщалось, смог в Киеве, который был замечен днем в понедельник, 22 августа и растянулся по Киевской области исчезнет только сегодня. Причиной стал перенос воздуха с пылевыми частицами из Каспийской низменности.

Смог может повлечь головную боль, кашель, трудности с дыханием, раздражение глаз, воспаление слизистой оболочки носа и гортани.

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