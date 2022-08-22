Київ затягнуло смогом: у чому причина та що робити

У Києві вдень, 22 серпня, спостерігається задимлення повітря. Мешканців просять не поспішати з прогулянками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

"Зафіксовано наближення до гранично допустимої концентрації зважених часток (пилу). Джерело утворення пилу знаходиться за територіальними межами міста Києва. Підвищення концентрації відбувається за рахунок переміщення повітряними масами пилу з південно-східного напрямку", - йдеться в повідомленні. Так, на лівому березі вміст зважених часток складає 392 мкг/м3, на правому - 339 мкг/м3 (гранично допустима концентрація - 500 мкг/м3). Що робити закрити вікна вдома;

не виходити зайвий раз на вулицю;

пити багато води;

якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум. Оновлено 15.00. Як завили в ДСНС Київської області, на території регіону не зафіксовано жодної пожежі на торфовищах та у екосистемах. Рятувальники просять зберігати спокій.