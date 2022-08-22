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Смог у Києві зникне лише завтра: названо причину

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Київ, Понеділок 22 серпня 2022 18:10
Смог у Києві зникне лише завтра: названо причину Фото: смог у Києві зникне лише завтра (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Смог у Києві, який був помічений в понеділок, 22 серпня і розтягнувся по Київській області зникне лише завтра. Причиною стало перенесення повітря з пиловими частками із Каспійської низовини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням пояснення начальника Черкаського обласного гідрометцентру Віталія Постриганя.

"Супутникова інформація підтверджує локалізацію та переміщення пилу саме до нашого регіону. За синоптичними розрахунками, на покращення ситуації, очищення повітря можна розраховувати лише завтра ввечері", - розповів він.

За словами Постриганя, причиною цього явища стало перенесення в наш регіон повітря з пиловими частками із Каспійської низовини та інших азіатських регіонів.

"Запах диму не відчувається. Важливо - переважають південно-східні вітри. Саме транскордонне перенесення завислих частинок пилу зумовили таке погіршення відомості", - додав синоптик.

Як повідомлялось, у Києві вдень, 22 серпня, спостерігається задимлення повітря. Мешканців просять не поспішати з прогулянками.

Така сама ситуація спостерігається і над Миколаєвом та областю.

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