Невыполнимые условия. Россиянам кардинально усложнили получение виз в Европу

Российским гражданам существенно усложнили выдачу виз в европейские страны, несмотря то, что полный запрет въезда действует пока только в 6 государствах ЕС.

Консульства прекратили выдавать гражданам РФ визы на срок более года, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на АТОР.

Ужесточения условий въезда в страны ЕС и трудности в оформлении шенгенских виз отмечают и в российском МИД, и туроператоры.

Полный запрет на въезд для российских туристов на данное время ввели 6 стран: Латвия, Литвя, Польша, Финляндия, Чехия и Эстония.

При этом консульства других государств все равно ставят "визовые барьеры" – без формального отказа в выдаче виз россиянам выдвигают заведомо невыполнимые условия. Например, оплату визовых сборов через западные банки, страховой полиса иностранной компании.

Также сведено к минимуму оформление многократных виз.

"Про мультишенген на 2 и 3 года, и, тем более, 5 лет можно забыть. Хорошо, если оформят многократную визу на 6 месяцев или год. Со слабой визовой историей дадут только однократную визу под сроки поездки", – поделился представитель одного из российских туроператоров.

Фото: Россиянам усложнили оформление виз в ЕС (коллаж РБК-Украина)

Туристам, которые раньше часто посещали европейские страны, могут выдать визу меньшим сроком действия, чем они привыкли или запрашивают.

В 2023 году новых визовых правил для россиян пока не ввели. Самые жесткие требования действуют у Германии: там просят предъявить счет в банке, работающий на территории ЕС и страховку европейской страховой компании. Аналогичные требования – у Словении и Мальты.

Долгосрочные визы россиянам на 6 месяцев и год легче всего выдают Франция и Италия. Под туристические поездки принимают документы на визы Австрия, Греция, Хорватия, Испания, Греция, Венгрия, Словения, Швейцария.

Напомним, мы писали, в какие страны все еще ездят россияне после изоляции в Европе.