Чехия не будет выдавать визы россиянам, желающим избежать мобилизации
Чехия выступает против выдачи гуманитарных виз бегущим от мобилизации россиянам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CTK.
"Я понимаю, что россияне убегают от того, что вызвали отчаянные решения Путина. Но те, кто убегает из страны из-за того, что не хочет исполнять обязанность, введенную его собственным государством, не отвечает условиям получения гуманитарной визы", - заявил глава чешского МИД Ян Липовский.
Министр подчеркнул, что его страна не будет выдавать гуманитарные визы гражданам России, пытающимся уехать из своей страны, чтобы не попасть под мобилизацию.
Ранее в Европейской комиссии заявили, что решение о допуске на свою территорию граждан России принимают сами государства-члены. Сейчас ЕС обсуждает, как поступать в ситуации объявления массовой мобилизации.
Напомним, что Эстония не будет предоставлять убежище россиянам , желающим избежать мобилизации.
Также Латвия заявила, что не будет выдавать визы гражданам России, уклоняющимся от мобилизации.
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