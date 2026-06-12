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Загранпаспорт придется ждать дольше, украинцев предупредили о задержках

20:10 12.06.2026 Пт
2 мин
В чем причина задержек с загранпаспортом?
aimg Иван Носальский
Загранпаспорт придется ждать дольше, украинцев предупредили о задержках Иллюстративное фото: в Украине могут задержать выдачу загранпаспортов (Getty Images)
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В Украине возможны временные задержки по изготовлению и выдаче загранпаспортов и других паспортных документов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полиграфкомбинат "Украина" в Facebook.

Почему задерживают выдачу загранпаспортов

Как отмечается в сообщении, главной причиной смещения сроков являются постоянные комбинированные атаки России на Киев с применением дронов и баллистических ракет.

Из-за чрезвычайных угроз предприятие вынуждено останавливать производственные процессы во время воздушных тревог, чтобы эвакуировать работников в хранилища.

Остановка и повторный запуск высокотехнологичного промышленного оборудования является сложным процессом. Перевод техники в безопасный режим, а затем его настройка после отбоя тревоги требует значительного времени и дополнительных технологических операций, что влияет на скорость печати документов.

Граждан просят с пониманием отнестись к ситуации. Несмотря на обстрелы и сложные условия, трудовой коллектив комбината работает в максимальном режиме, чтобы обеспечить непрерывность производства и как можно быстрее выдать готовые паспорта.

Где проверить статус документа

В сообщении полиграфкомбината сказано, что оговорка о возможных задержках в оформлении паспортов в период действия военного положения является официальной.

Узнать, на каком этапе находится ваш документ, можно самостоятельно через специальный сервис "Проверка состояния оформления документов" на официальном сайте ДМС.

Изменения в паспорте

Напомним, ранее на сайте Кабинета министров Украины зарегистрировали петицию с просьбой вернуть графу "национальность" в официальные документы украинцев.

Инициатива предлагает восстановить сведения об этническом происхождении в свидетельствах о рождении, бумажных паспортах, ID-картах и ​​цифровом приложении "Дія".

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