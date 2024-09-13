Загранпаспорт для ребенка в Украине можно оформить без личного присутствия: сколько стоит

Оформление детского загранпаспорта отличается от процесса для взрослых. Такой документ детям может быть предоставлен с рождения сроком 4 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Миграционную службу в Полтавской области.

Отмечается, что присутствие ребенка при подаче документов не всегда обязательно.

Сотрудники Миграционной службы в Полтавской области напомнили, что оформить загранпаспорт ребенку можно в любом территориальном подразделении независимо от места регистрации.

Для оформления детского загранпаспорта необходимо представить следующие документы:

оригинал свидетельства о рождении ребенка;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии);

фотографию (если ребенку до 12 лет и он не будет присутствовать при подаче документов);

ID-карту (обязательна при оформлении, начиная с 14 лет);

квитанцию об оплате услуг.

В службе напомнили о требованиях к детскому фото. Он должен быть размером 10х15 см, изображать 70% лица, иметь четкие контуры, белый фон и никаких посторонних предметов. Важно, чтобы фото было без дефектов.

"Если ребенок не достиг 12-летнего возраста, его личное присутствие не обязательно. Для этого могут быть предоставлены фото ребенка, отвечающие установленным требованиям", - говорится в сообщении службы.

Отмечается, что при оформлении документа один из родителей или опекунов или усыновителей должен иметь с собой паспорт гражданина Украины.

Известно, что цена загранпаспорта в Украине в 2024 году зависит от срока его оформления:

стоимость изготовления загранпаспорта за 20 рабочих дней составляет 958 гривен;

стоимость оформления загранпаспорта за 7 рабочих дней – 1598 гривен.

Миграционная служба добавила, что забрать готовый паспорт может один из родителей. При себе он должен иметь паспорт и свидетельство о рождении ребенка. Документ может забрать также другое лицо при наличии нотариально заверенной доверенности.