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Загранпаспорт для ребенка в Украине можно оформить без личного присутствия: сколько стоит

Пятница 13 сентября 2024 15:59
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Загранпаспорт для ребенка в Украине можно оформить без личного присутствия: сколько стоит Фото: ребенок (Gettty Images)
Автор: Нина Еланская

Оформление детского загранпаспорта отличается от процесса для взрослых. Такой документ детям может быть предоставлен с рождения сроком 4 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Миграционную службу в Полтавской области.

Отмечается, что присутствие ребенка при подаче документов не всегда обязательно.

Сотрудники Миграционной службы в Полтавской области напомнили, что оформить загранпаспорт ребенку можно в любом территориальном подразделении независимо от места регистрации.

Для оформления детского загранпаспорта необходимо представить следующие документы:

  • оригинал свидетельства о рождении ребенка;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии);
  • фотографию (если ребенку до 12 лет и он не будет присутствовать при подаче документов);
  • ID-карту (обязательна при оформлении, начиная с 14 лет);
  • квитанцию об оплате услуг.

В службе напомнили о требованиях к детскому фото. Он должен быть размером 10х15 см, изображать 70% лица, иметь четкие контуры, белый фон и никаких посторонних предметов. Важно, чтобы фото было без дефектов.

"Если ребенок не достиг 12-летнего возраста, его личное присутствие не обязательно. Для этого могут быть предоставлены фото ребенка, отвечающие установленным требованиям", - говорится в сообщении службы.

Отмечается, что при оформлении документа один из родителей или опекунов или усыновителей должен иметь с собой паспорт гражданина Украины.

Известно, что цена загранпаспорта в Украине в 2024 году зависит от срока его оформления:

  • стоимость изготовления загранпаспорта за 20 рабочих дней составляет 958 гривен;
  • стоимость оформления загранпаспорта за 7 рабочих дней – 1598 гривен.

Миграционная служба добавила, что забрать готовый паспорт может один из родителей. При себе он должен иметь паспорт и свидетельство о рождении ребенка. Документ может забрать также другое лицо при наличии нотариально заверенной доверенности.

Ранее сообщалось, что украинских детей до 13 лет с временной защитой могут не пустить в Польшу во время прохождения проверок на границе. Это касается тех несовершеннолетних, у которых нет электронного документа Diia.pl

О том, какие страны изменили процессы помощи украинским беженцам, читайте в материале РБК-Украина.

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