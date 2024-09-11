Некоторых украинских детей могут не пропустить в Польшу: что известно о причинах

Украинских детей до 13 лет со временной защитой могут не пустить в Польшу, если у них нет электронного документа Diia.pl . Правила объяснили в Пограничной службе Польши.

Когда дети могут утратить доступ к электронным документам, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на uapl.info .

Номер PESEL не дает права повторно въезжать в Польшу

В Пограничной службе Польши по запросу фонда "Right To Protection Poland" уточнили правила пересечения границы для детей со временной защитой до 13 лет, которые утратили доступ к приложению Diia.pl после того, как у их родителей изменился статус легального пребывания.

Руководитель пограничного департамента Главной комендатуры Пограничной службы Польши Аркадиуш Тывонюк подтвердил, что несовершеннолетние в возрасте до 13 лет, не имеющие электронного документа Diia.pl , не имеют права пересекать границу Польши и путешествовать в другие страны Шенгенской зоны.

"Этой категории лиц при пересечении границы необходимо предъявить действительный загранпаспорт и электронный документ в мобильном приложении Diia.pl. Наличие только справки о присвоении номера PESEL без электронного документа Diia.pl не дает права гражданам Украины повторно въезжать на территорию Польши или путешествовать на этой основе в другие страны Шенгенского соглашения", - говорится в ответе пограничной службы.

Проблема касается детей украинских беженцев, которые были "привязанны" к электронному документу Diia.pl родителей или законных опекунов, имеющих статус PESEL UKR. После того, как один из родителей или опекунов получили "карту побыту" (вид на временное проживание), дети потеряли доступ к этому приложению.

Дети до 13 лет не имеют возможности самостоятельно использовать Diia.pl, потому что доверенный профиль (profil zaufany) в Польше можно оформить только с 13-летнего возраста.

Фото: Украинцы на границе Польши (gettyimages.com)

Что делать, если утрачен доступ к Diia.pl

Как объяснили в Пограничной службе Польши, изменение правового статуса украинских беженцев приводит и к утрате определенных электронных доступов. В частности, статус PESEL UKR в Польше отменяется после получения другого статуса:

разрешения на временное или постоянное пребывание (карты побыту),

разрешения на пребывание долгосрочного резидента ЕС;

согласия на получение дополнительной защиты;

согласия на толерантное пребывание или пребывание по гуманитарным причинам.

В тоже время использование электронного документа Diia.pl разрешается только украинцам, получившим временную защиту (статус PESEL UKR). Когда взрослые меняют свой правовой статус на территории Польши, доступ к Diia.pl аннулируется и их детям до 13 лет, которые были "привязаны" к этому приложению.

Как пояснили в Пограничной службе Польши, изменения в обновленных положениях спецзакона, которые вступили в силу с 1 июля 2024 года, позволяют подать соответствующие документы также на пребывание малолетних детей. Это даст им право повторно въезжать на территорию Польши и путешествовать по странам Шенгенской зоны.

Что нужно знать об электронном документе Diia.pl

Специальный модуль приложения mObywatel Diia.pl был создан в марте 2022 года, чтобы приобщить украинских беженцев к польской электронной базе документов и предоставить им доступ к цифровым услугам на территории страны.

С 23 июля 2022 года электронный документ Diia.pl признан цифровым удостоверением легального пребывания украинских беженцев на территории Польши. Он действует как вид на жительство и одновременно с паспортом позволяет пересечение внешней границы ЕС и перемещение в пределах Шенгенской зоны до 90 дней.

С июня 2023 года украинские беженцы в Польше могут добавить данные детей в электронный документ Diia.pl. Для этого ребенок должен иметь статус UKR в реестре PESEL и быть связан с номером PESEL UKR родителя. С этим документом дети могут свободно путешествовать.