Приказывал пытать украинцев. Агенту ФСБ объявили подозрение

Сотрудник российской ФСБ во время оккупации Херсонской области приказывал задерживать и пытать мирных жителей. Ему объявили подозрение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

По данным следствия, агент ФСБ с другими российскими военными, находясь на оккупированной территории Херсонской области, руководил утверждением незаконных властей.

Он лично отдавал приказы задерживать и заключать в тюрьму мирное население. Жителей Херсонской области силой вывозили в захваченное оккупантами здание полиции, где их пытали и удерживали.

Так, в июне 2022 года по указанию сотрудника ФСБ оккупанты проникли на дачу местного мужчины, где тот проживал с семьей. В доме провели обыск, а после угроз убить родных украинца задержали.

Пострадавшего поместили в захваченное здание, где удерживали в бесчеловечных условиях, допрашивали, систематически избивали и пытали током, чтобы склонить к сотрудничеству. В таких условиях мужчина находился 10 дней.

За жестокое обращение с гражданским населением сотруднику ФСБ объявили подозрение (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК). Также ему сообщили подозрение в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 3 ст. 110 УКУ).

Фото: сотруднику ФСБ объявили подозрение

за пытки жителей Херсонской области (gp.gov.ua)

Напомним, ранее депутат Госдумы РФ получил подозрение за то, что приказывал стрелять по украинским позициям в Луганской области.

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