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В Украине будут судить россиянина, застрелившего жительницу Изюма

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Украина, Четверг 11 мая 2023 16:36
В Украине будут судить россиянина, застрелившего жительницу Изюма Фото: в Украине будут судить россиянина, застрелившего жительницу Изюма (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Харьковская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении российского военного, застрелившего жительницу Изюма.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса генпрокурора.

Как выяснило следствие, на 2 июня 2022 в оккупированном городе Изюм женщина подошла к штабу российских военнослужащих, потому что в этом месте был WI-FI. Украинка хотела позвонить по телефону брату из Ивано-Франковской области. В этот момент из штаба вышел российский военный и выстрелил женщине прямо в грудь. От выстрела потерпевшая скончалась.

"Харьковская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении заместителя командира батальона по вооружению воинской части 62892, военнослужащему 245-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством", - говорится в сообщении.

Фото: в Украине будут судить россиянина, застрелившего жительницу Изюма (t.me/pgo_gov_ua)

Напомним, житель Одессы приговорен к 15 годам тюрьмы за то, что он сдавал позиции ПВО в городе.

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