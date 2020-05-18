ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Раді уточнили, коли розглянуть закон про гральний бізнес 

Новини » Політика     18.05.2020 - 13:20
У Раді уточнили, коли розглянуть закон про гральний бізнес 
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Комітет технічно не встиг підготувати проект для розгляду на поточному тижні

Законопроект про гральний бізнес буде розглядатись на наступному пленарному тижні. За його словами, комітет технічно не встиг підготувати проект для розгляду на поточному тижні.

Про це заявив голова Верховної ради Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

"Станом на сьогодні його немає у порядку денному на цей тиждень. Тому що там є деякі організаційні питання, пов’язані з роботою комітету і підготовкою таблиці. Я думаю, що він буде розглядатись на наступному пленарному тижні", - зазначив глава парламенту.

Нагадаємо, перший заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк заявив, що Верховна рада планує розглянути закон про гральний бізнес на засіданні 21 травня.

За його словами, до порядку денного наступного засідання парламенту було внесено законопроект №2285-д про легалізацію грального бізнесу. Железняк додав, що розгляд всіх поправок до проекту закону з дотриманням процедури займе близько місяця.

Як писало РБК-Україна, 16 січня Рада прийняла в першому повторному читанні проект закону №2285-д про легалізацію грального бізнесу. Законопроект підтримали 260 народних депутатів.

Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новини України Верховна Радаигорный бизнесДмитро Разумков
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся