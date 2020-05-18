У Раді уточнили, коли розглянуть закон про гральний бізнес 

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Комітет технічно не встиг підготувати проект для розгляду на поточному тижні

Законопроект про гральний бізнес буде розглядатись на наступному пленарному тижні. За його словами, комітет технічно не встиг підготувати проект для розгляду на поточному тижні.

Про це заявив голова Верховної ради Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

"Станом на сьогодні його немає у порядку денному на цей тиждень. Тому що там є деякі організаційні питання, пов’язані з роботою комітету і підготовкою таблиці. Я думаю, що він буде розглядатись на наступному пленарному тижні", - зазначив глава парламенту.

Нагадаємо, перший заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк заявив, що Верховна рада планує розглянути закон про гральний бізнес на засіданні 21 травня.

За його словами, до порядку денного наступного засідання парламенту було внесено законопроект №2285-д про легалізацію грального бізнесу. Железняк додав, що розгляд всіх поправок до проекту закону з дотриманням процедури займе близько місяця.

Як писало РБК-Україна, 16 січня Рада прийняла в першому повторному читанні проект закону №2285-д про легалізацію грального бізнесу. Законопроект підтримали 260 народних депутатів.

Автор: Анастасия Светлевская