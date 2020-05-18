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Фракція "Слуга народу" збереться на засідання у вівторок

Новини » Політика     18.05.2020 - 23:32
Фракція "Слуга народу" збереться на засідання у вівторок
Фото: Олександр Качура (РБК-Україна / Віталій Носач)

Зустріч відбудеться відразу після сесії в Раді

Парламентська фракція "Слуга народу" збереться на засідання у вівторок. Збори плануються після вечірнього засідання Верховної ради.

Як передає РБК-Україна, про це повідомив заступник голови комітету з питань організації державної влади Олександр Качура у своєму телеграм-каналі.

"Завтра після вечірнього пленарного засідання плануємо з колегами провести фракцію. Є дуже багато питань до обговорення", - заявив Качура.

Нагадаємо, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що фракція до кінця травня проведе необхідні виміри і оголосить імена кандидатів у мери міст від політичної партії. При цьому він зазначив, що є міста, де досить міцні рейтинги у поточних мерів.

Додамо, що передвиборна кампанія на місцевих виборах стартує вже цього літа. Відомо, що партія "Слуга народу" вже розгортає свої штаби.

Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новини України Верховна РадафракцияСлуга народа
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