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Більшість фракцій Ради пропонують відкласти проект про ринок землі

Новини » Політика     13.11.2019 - 10:48
Більшість фракцій Ради пропонують відкласти проект про ринок землі
Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

Верховна рада пішла на перерву через суперечки навколо цього законопроекту

Більшість фракцій Верховної ради України пропонують відкласти законопроект про ринок землі. Про це представники фракцій заявили з трибуни парламенту, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, за виключенням фракції "Слуга народу" більшість політичних сил у Раді заявили, що не будуть голосувати за відкриття ринку землі.

Під час виступів представників фракцій проти законопроекту про ринок землі виступили "Голос", "Батьківщина", "Європейська солідарність" і "Опозиційна платформа - За життя".

Крім того, депутатська група "За майбутнє" теж висловилася проти проекту. Не підтримали законопроект і окремі депутати-мажоритарники.

Нагадаємо, раніше представництво ЄС в Україні виступило з заявою, що Євросоюз підтримує плани української влади відкрити ринок землі, і вважає, що це може розкрити величезний потенціал для економіки країни.

За даними опитування Центру Разумкова, в разі проведення референдуму абсолютна більшість українців проголосували б за продовження мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення.

ЄС підтримує відкриття ринку землі в Україні
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