Зеленський збирав фракцію "Слуги народу" через ринок землі

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський просив підтримати законопроект в першому читанні

Президент України Володимир Зеленський вранці 13 листопада збирав фракцію "Слуги народу" через питання ринку землі. Про це в коментарі РБК-Україна повідомив депутат від фракції СН Микита Потураєв.

За його словами, на зустрічі із Зеленським депутати обговорювали ринок землі.

"Говорили про довгий шлях до цього закону. Це колеги з комітету провели десятки зустрічей. Між першим і другим читанням все треба врахувати, і позицію президента", - зазначив Потураєв.

Він підкреслив, що до другого читання законопроекту про обіг землі будуть внесені правки.

"Перше читання це завжди політичне рішення. Це проста процедура. Можна просто поправити між першим і другим", - додав нардеп.

Нагадаємо, раніше представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Ірина Верещук в коментарі РБК-Україна заявила, що фракції "Слуга народу" не вистачить голосів за проект закону про обіг сільськогосподарських земель.

Відзначимо, сьогоднішнє засідання Верховної Ради почалося з того, що більшість фракцій виступили проти винесення законопроекту про ринок землі на голосування в першому читанні. У зв'язку з цим спікер ВР Дмитро Разумков зібрав нараду з главами фракцій з питання ринку землі.

