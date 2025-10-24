Законопроект о "налоге на OLX" могут изменить. Кто не будет платить

Законопроект, который предусматривает налогообложение продаж на онлайн-платформах ("налог на OLX") раскритиковали платформы. В ответ парламентарии предложили изменения.
Кому не понравился "налог на OLX", кто его будет платить и что планируют изменить в этом законопроекте – в материале РБК-Украина.
Платформа OLX раскритиковала правительственный законопроект №14025, который вводит новые правила налогообложения доходов с цифровых платформ. Документ, который еще не был рассмотрен Верховной Радой, в нынешнем виде повлияет на миллионы украинцев, что продают подержанные вещи, считают в компании.
Законопроект обязывает даже обычных пользователей, которые время от времени продают подержанные вещи, предоставлять платформам свои личные данные, включая налоговый номер, адрес и банковские реквизиты.
Кроме того, новые правила предусматривают налог в размере 10% (5% сам налог и 5% военный сбор) даже на мелкие продажи, что делает торговлю менее выгодной, а возврат уплаченного сбора требует сложной бюрократической процедуры через налоговую службу, добавляют в OLX.
"Новые правила существенно усложняют простую и безопасную онлайн-торговлю", - подчеркнули в компании и добавили, что такие требования могут заставить людей избегать легальных платформ и переходить к продажам "в тени".
На предостережения платформы OLX ответил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Парламентский комитет отказался от наиболее противоречивых норм законопроекта, написал он в Telegram.
В частности, комитет выступил против предварительной уплаты налогов, отметил Гетманцев. "Никаких счетов и никакой предварительной уплаты налогов", - написал Гетманцев
Кроме того, комитет предложил льготу – необлагаемый годовой лимит в две тысячи евро на доходы от продаж через цифровые платформы. Ее планируют применять ко всем пользователям независимо от количества сделок.
Объявленные Даниилом Гетманцевым изменения пока не внесены непосредственно в текст законопроекта, отмечает председатель комитета Национальной ассоциации адвокатов Украины по вопросам инвестиционной деятельности и приватизации, управляющий партнер адвокатского объединения EvrikaLaw Андрей Шабельников. Соответствующие правки могут быть внесены при рассмотрении законопроекта в первом чтении.
Документ создавался не для налогообложения обычных продаж через OLX или другие онлайн-доски объявлений. Его основная цель – легализация деятельности большой группы самозанятых лиц, которые фактически работают как предприниматели, но юридически не оформлены, считает экономист Олег Гетман. Речь идет о водителях, курьерах и исполнителях других услуг на таких платформах, как Glovo, Bolt, Uber, "Кабанчик" и др.
"На этих платформах зарегистрировано 500 тысяч украинцев, которые фактически являются предпринимателями, но юридически они не оформлены. Закон создает для них условия, когда им не надо ничего делать - платформа сама подает отчет и платит 10% налога и военно сбора", - пояснил экономист в комментарии РБК-Украина.
Регулирование никоим образом не касается обычных пользователей OLX, которые продают подержанные вещи без использования сервиса "OLX Доставка", уверен Гетман. "Когда вы размещаете объявления и получаете оплату наличными или на карту, OLX не знает об этих операциях и никогда не будет о них отчитываться", - добавил он.
Налогообложение будет касаться только операций, проведенных через сервис "OLX Доставка" (функция безопасной оплаты и доставки между покупателем и продавцом). В этом случае действует порог в две тысячи евро в год: если пользователь продает на меньшую сумму, никаких налогов не платит и под регулирование не попадает.
Согласно предложенным изменениям в законопроект, когда человек получает деньги через онлайн-платформу, сама платформа не будет сразу удерживать налоги с этой суммы. Она лишь уведомит налоговую о таком доходе, уточнил Шабельников.
"Если человек за год заработал менее 2 000 евро - налоги платить не нужно. А если заработок больше, то налог начисляется только на сумму, превышающую этот порог", - пояснил Шабельников.
Напомним, законопроект №14025 ("налог на OLX") был зарегистрирован в Верховной Раде в сентябре. Документ направлен на выполнение международных обязательств Украины как кандидата на членство в ЕС.
Обязательство до конца 2025 года принять закон, которым предлагается ввести "налог на OLX" также предусмотрено в действующем Меморандуме с МВФ.
В государственном бюджете на 2026 год уже предусмотрены доходы от "налога на OLX". Доходную часть планируется также дополнительно пополнять за счет введения акциза на сладкие и ароматизированные воды.
Сервисами OLX в Украине ежемесячно пользуются 23 млн пользователей. В течение прошлого года компания инвестировала более 17 млн долларов в развитие бизнеса в Украине.