Законопроект о "налоге на OLX" могут изменить. Кто не будет платить

Что не нравится платформам

Платформа OLX раскритиковала правительственный законопроект №14025, который вводит новые правила налогообложения доходов с цифровых платформ. Документ, который еще не был рассмотрен Верховной Радой, в нынешнем виде повлияет на миллионы украинцев, что продают подержанные вещи, считают в компании.

Законопроект обязывает даже обычных пользователей, которые время от времени продают подержанные вещи, предоставлять платформам свои личные данные, включая налоговый номер, адрес и банковские реквизиты.

Девушка делает подсчеты (фото Getty Images)

Кроме того, новые правила предусматривают налог в размере 10% (5% сам налог и 5% военный сбор) даже на мелкие продажи, что делает торговлю менее выгодной, а возврат уплаченного сбора требует сложной бюрократической процедуры через налоговую службу, добавляют в OLX.

"Новые правила существенно усложняют простую и безопасную онлайн-торговлю", - подчеркнули в компании и добавили, что такие требования могут заставить людей избегать легальных платформ и переходить к продажам "в тени".

Какие изменения предлагают в Раде

На предостережения платформы OLX ответил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Парламентский комитет отказался от наиболее противоречивых норм законопроекта, написал он в Telegram.

В частности, комитет выступил против предварительной уплаты налогов, отметил Гетманцев. "Никаких счетов и никакой предварительной уплаты налогов", - написал Гетманцев

Кроме того, комитет предложил льготу – необлагаемый годовой лимит в две тысячи евро на доходы от продаж через цифровые платформы. Ее планируют применять ко всем пользователям независимо от количества сделок.

Будут ли платить налог обычные пользователи

Объявленные Даниилом Гетманцевым изменения пока не внесены непосредственно в текст законопроекта, отмечает председатель комитета Национальной ассоциации адвокатов Украины по вопросам инвестиционной деятельности и приватизации, управляющий партнер адвокатского объединения EvrikaLaw Андрей Шабельников. Соответствующие правки могут быть внесены при рассмотрении законопроекта в первом чтении.

Документ создавался не для налогообложения обычных продаж через OLX или другие онлайн-доски объявлений. Его основная цель – легализация деятельности большой группы самозанятых лиц, которые фактически работают как предприниматели, но юридически не оформлены, считает экономист Олег Гетман. Речь идет о водителях, курьерах и исполнителях других услуг на таких платформах, как Glovo, Bolt, Uber, "Кабанчик" и др.

"На этих платформах зарегистрировано 500 тысяч украинцев, которые фактически являются предпринимателями, но юридически они не оформлены. Закон создает для них условия, когда им не надо ничего делать - платформа сама подает отчет и платит 10% налога и военно сбора", - пояснил экономист в комментарии РБК-Украина.

Мужчина делает покупки онлайн (фото Getty Images)

Регулирование никоим образом не касается обычных пользователей OLX, которые продают подержанные вещи без использования сервиса "OLX Доставка", уверен Гетман. "Когда вы размещаете объявления и получаете оплату наличными или на карту, OLX не знает об этих операциях и никогда не будет о них отчитываться", - добавил он.

Налогообложение будет касаться только операций, проведенных через сервис "OLX Доставка" (функция безопасной оплаты и доставки между покупателем и продавцом). В этом случае действует порог в две тысячи евро в год: если пользователь продает на меньшую сумму, никаких налогов не платит и под регулирование не попадает.

Согласно предложенным изменениям в законопроект, когда человек получает деньги через онлайн-платформу, сама платформа не будет сразу удерживать налоги с этой суммы. Она лишь уведомит налоговую о таком доходе, уточнил Шабельников.

"Если человек за год заработал менее 2 000 евро - налоги платить не нужно. А если заработок больше, то налог начисляется только на сумму, превышающую этот порог", - пояснил Шабельников.