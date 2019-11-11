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Фракція "Слуга народу" сьогодні обговорить скасування земельного мораторію

Новини » Політика     11.11.2019 - 13:36
Фракція "Слуга народу" сьогодні обговорить скасування земельного мораторію
Фото: Ірина Верещук (facebook.com vereschuk iryna)

На засіданні також обговорять відкриття ринку землі

На засіданні фракції "Слуга народа" сьогодні обговорюватимуть скасування земельного мораторію. Про це заявила представник уряду у Верховній раді Ірина Верещук під час брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначила Верещук, на засіданні також обговорять відкриття ринку землі.

"Сьогодні буде засідання фракції "Слуга народа" і ми вкотре будемо обговорювати позицію. Ніхто не сдасть українських інтересів. Гарантовані права власників будуть захищені. Я особисто не буду голосувати за такі закони, які будуть обмежувати права, які не гарантуватимуть, що люди, користувачі паїв, які здають їх в оренду, не зможуть їх отримати у власність", - заявила Верещук.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні питання продажу землі іноземцям будуть вирішуватися на всенародному референдумі.

Минулого тижня Зеленський розпорядився почати підготовку до запровадження ринку землі.

Крім того, прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що до 1 серпня наступного року до Держгеокадастру мають бути внесені обсолютно всі землі сільськогосподарського призначення. Як зазначив Гончарук, говорити про ринок землі неможливо, поки "в базі даних немає порядку".

Зеленський: питання продажу землі іноземцям вирішиться на референдумі Гончарук назвав терміни внесення всіх сільських земель до Держгеокадастру
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