ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Законопроект про "очищення" Вищої ради правосуддя буде готовий у найближчі дні

Київ, Середа 25 листопада 2020 08:30
Законопроект про "очищення" Вищої ради правосуддя буде готовий у найближчі дні
Фото: Денис Малюська (РБК-Україна)
Автор: Олег Черниш, Игорь Литвиненко

Законопроект про "очищении" Вищої ради правосуддя буде представлений в найближчі дні західним партнерам. Даний законопроект необхідний для отримання траншу від Міжнародного валютного фонду.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Вічна реформа: як команда Зеленського змінює судову систему".

За словами міністра юстиції Дениса Малюськи, законопроект про "очищення" ВСП вже напрацьовано в Офісі президента.

"Це важливий маркер (закон про ВСП, - ред.), і зараз йдуть активні переговори з МВФ, щоб зрозуміти, які наші наступні кроки і які будуть дати", - сказав Малюська.

Міністр зазначив, що згідно з Меморандумом з МВФ цей закон повинен був бути вже прийнятий. Однак процес трохи загальмував конституційну кризу в Україні.

"Але я думаю, що текст, який буде наданий ключових стейкхолдерів, буде готовий протягом найближчих днів", - розповів Малюська.

Він додав, що зараз в Офісі президента проходять "останні дискусії по дрібним деталям" законопроекту.

Раніше РБК-Україна писало, що підписавши Меморандум з Міжнародним валютним фондом (МВФ), Україна взяла на себе зобов'язання запровадити механізм "очищення" Вищої ради правосуддя.

Також повідомлялося, що в ОП заявили, що в цьому році Україна не встигає отримати транш Міжнародного валютного фонду.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика Судова реформаМВФ

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся