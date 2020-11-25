Законопроект про "очищення" Вищої ради правосуддя буде готовий у найближчі дні

Фото: Денис Малюська (РБК-Україна)

Законопроект про "очищении" Вищої ради правосуддя буде представлений в найближчі дні західним партнерам. Даний законопроект необхідний для отримання траншу від Міжнародного валютного фонду.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Вічна реформа: як команда Зеленського змінює судову систему".

За словами міністра юстиції Дениса Малюськи, законопроект про "очищення" ВСП вже напрацьовано в Офісі президента.

"Це важливий маркер (закон про ВСП, - ред.), і зараз йдуть активні переговори з МВФ, щоб зрозуміти, які наші наступні кроки і які будуть дати", - сказав Малюська.

Міністр зазначив, що згідно з Меморандумом з МВФ цей закон повинен був бути вже прийнятий. Однак процес трохи загальмував конституційну кризу в Україні.

"Але я думаю, що текст, який буде наданий ключових стейкхолдерів, буде готовий протягом найближчих днів", - розповів Малюська.

Він додав, що зараз в Офісі президента проходять "останні дискусії по дрібним деталям" законопроекту.

Раніше РБК-Україна писало, що підписавши Меморандум з Міжнародним валютним фондом (МВФ), Україна взяла на себе зобов'язання запровадити механізм "очищення" Вищої ради правосуддя.

Також повідомлялося, що в ОП заявили, що в цьому році Україна не встигає отримати транш Міжнародного валютного фонду.