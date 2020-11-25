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Законопроект об "очищении" Высшего совета правосудия будет готов в ближайшие дни

Киев, Среда 25 ноября 2020 08:30
Законопроект об "очищении" Высшего совета правосудия будет готов в ближайшие дни
Фото: Денис Малюська (РБК-Украина)
Автор: Олег Черныш, Игорь Литвиненко

Законопроект об "очищении" Высшего совета правосудия будет представлен в ближайшие дни западным партнерам. Данный законопроект необходим для получения транша от Международного валютного фонда.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Вечная реформа: как команда Зеленского меняет судебную систему".

По словам министра юстиции Дениса Малюськи, законопроект об "очищении" ВСП уже наработан в Офисе президента.

"Это важный маркер (закон о ВСП, - ред.), и сейчас идут активные переговоры с МВФ, чтобы понять, какие наши следующие шаги и какие будут даты", - сказал Малюська.

Министр отметил, что согласно Меморандуму с МВФ этот закон должен был быть уже принят. Однако процесс немного затормозил конституционный кризис в Украине.

"Но я думаю, что текст, который будет предоставлен ключевым стейкхолдерам, будет готов в течение ближайших дней", - рассказал Малюська.

Он добавил, что сейчас в Офисе президента проходят "последние дискуссии по мелким деталям" законопроекта.

Ранее РБК-Украина писало, что подписав Меморандум с Международным валютным фондом (МВФ), Украина взяла на себя обязательство ввести механизм "очищения" Высшего совета правосудия.

Также сообщалось, что в ОП заявили, что в этом году Украина не успевает получить транш Международного валютного фонда.

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