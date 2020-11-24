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Радник Єрмака вважає, що Україна може не отримати транш МВФ до кінця року

Київ, Вівторок 24 листопада 2020 02:37
Радник Єрмака вважає, що Україна може не отримати транш МВФ до кінця року
Фото: Тимофій Милованов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Радник керівника Офісу президента Тимофій Милованов заявив, що цього року Україна не встигає отримати транш Міжнародного валютного фонду. Однак Київ може досягти домовленостей на робочому рівні, що дозволить взяти інші запозичення.

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

За словами колишнього міністра економіки, до кінця року можна встигнути досягти домовленостей на робочому рівні ("staff level agreement" - ред.). Останні можуть дозволити Україні отримати запозичення в інших структур.

"Це позитивний сигнал фінансовим ринкам, що дає змогу Україні залучити фінансування на той період, доки триватимуть переговори з МВФ, за прийнятними відсотками", - сказав Милованов.

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що Україна виконала всі "структурні маяки" для перегляду програми з МВФ.

Також РБК-Україна писало, що глава МВФ назвала умову для отримання Україною нового траншу допомоги.

Крім того, в уряді прогнозували, що наступний транш від МВФ Україна може отримати вже в кінці 2020 або на початку 2021 року.

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