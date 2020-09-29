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Президент подасть законопроект про "очищення" Вищої ради правосуддя, - Малюська

Київ, Вівторок 29 вересня 2020 08:33
Президент подасть законопроект про "очищення" Вищої ради правосуддя, - Малюська
Фото: Денис Малюська (РБК-Україна)
Автор: Олег Черниш, Анастасия Рокитна

Підписавши Меморандум з Міжнародним валютним фондом (МВФ), Україна взяла на себе зобов'язання запровадити механізм "очищення" Вищої ради правосуддя. У зв'язку з цим почалася підготовка законопроекту, яка вже на фінальній стадії.

Про це розповів РБК-Україна міністр юстиції Денис Малюська, йдеться в матеріалі "Ім'ям України: як скандальні судді повертаються на посади".

Малюська каже, що законопроект буде внесений в парламент найближчим часом.

"Є певні ініціативи у Офісу президента, і ми готували деякі тексти, але узгоджена позиція швидше за все зайде в Раду від імені президента", - сказав він.

Однак, за його словами, проходження цього законопроекту в парламенті буде "мегаскладним".

Нагадаємо, НАБУ опублікувало докази можливих зв'язків судді Вовка з ВРП.

Зазначимо, Вища рада правосуддя пояснила відмову у звільненні Вовка.

Національне антикорупційне бюро України повідомило Вовку про підозру ще 17 липня.

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