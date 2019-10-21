В Україні в 2019 році зареєстрували понад 50 нападів на журналістів

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Найчастіше силу до працівників ЗМІ застосовували в Києві та Одесі

За 9 місяців 2019 року в Україні зафіксовано 55 випадків фізичної агресії щодо журналістів. Про це повідомив голова Національної спілки журналістів України (НСЖУ) Сергій Томіленко з посиланням на дані моніторингу "Індекс фізичної безпеки журналістів України".

За його словами, найчастіше силу до працівників ЗМІ застосовували в Києві та Одесі - шість випадків і чотири відповідно.

"Протягом липня, серпня та вересня на журналістів в Україні було вчинено 19 атак, а за перше півріччя - 36. У третьому кварталі 2019 найчастіше силу до працівників ЗМІ застосовували в Києві - 6 випадків і в Одесі - 4 інциденти", - йдеться в повідомленні.

Серед інших Томіленко виділив напад на інформаційне агентство "Укрінформ".

"В результаті нападу 5 працівників інформагентства зверталися за медичною допомогою, а з ладу було виведено вартісне обладнання", - написав Томіленко.

Томіленко додав, що українській владі необхідно забезпечити проведення оперативних розслідувань нападів і належного покарання нападників.

Нагадаємо, 24 січня на вулиці Промислова невідомі розбили автомобіль журналістів проекту "Стоп корупції", застосували газові балончики, побили одного з них і забрали сумку з грошима.

Також РБК-Україна повідомляло, що в Посольстві США в Україні стурбовані новинами про напад на журналістів. У США вимагають ретельного та оперативного розслідування причин та обставин нападу.