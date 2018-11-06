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Законопроект про податок на виведений капітал продовжать погоджувати з МВФ

Новини » Економіка    06.11.2018 - 19:47
Фото: Оксана Маркарова (УНИАН)
Фото: Оксана Маркарова (УНИАН)

Члени комітету не підтримали компромісний варіант законопроекту, який був запропонований Мінфіном

Законопроект про внесення змін до Податкового кодексу України щодо податку на виведений капітал не було рекомендовано до розгляду в Раді у першому читанні у звязку з тим, що його продовжать погоджувати з місією МВФ. Відповідне рішення було прийнято на засіданні профільного комітету з питань податкової та митної політики у вівторок, 6 литопада, передає кореспондент РБК-Україна.

Члени комітету запропонували продовжити роботу над законопроектом, щоб він влаштовував і Міністерство фінансів, представників місії МВФ та представників Світового банку.

"Рішення комітету не прийнято, оскільки той варіант, який пропонувався він не прийнятний. Текст законопроекту про податок на виведений капітал не влаштував ані експертів, ані представників бізнесу, ані членів комітету. Тому ми готові ще дати можливість продовжити узгодити текст", - повідомила Южаніна.

Так, члени комітету не підтримали компромісний варіант законопроекту, який був запропонований Мінфіном. За словами т.в.о міністра фінансів Оксани Маркарової законопроект "Про податок на виведений капітал" потребує дискусії.

"Довіра між нами і міжнародними партнерами - це надзвичайно важливо. Ухвалення навіть в першому читанні законопроекту, який не погоджений - це питання нашого одностороннього виходу з перемовин. Це не варіант. Якщо варіант компромісу, який ми пропонуємо не підходить, я сприймаю цю позицію, давайте продовжувати дискусію. Але в мене прохання не приймати законопроект в не погодженій редакції", - заявила Маркарова.

Голова комітету у свою чергу наголосила, що прикінцеві положення законопроекту № 8557 "Про податок на виведений капітал" доведеться знову погоджувати з представниками місії МВФ.

"Потрібно перехідні положення до податкового кодексу щодо застосування податку на виведений капітал погодити з МВФ. Це єдиний розділ, який ми маємо прочитати і прийняти рішення. Тому рішення: перенести прийняття рішення з приводу законопроекту на послідуючий період після погодження прикінцевих положень з МВФ", - підкреслила Южаніна.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Міністерство фінансів України вважає можливим впровадження податку на виведений капітал (ПнВК) лише для малого та середнього бізнесу.

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