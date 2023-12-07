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Законопроект о выделении помощи Украине не прошел процедурное голосование в Сенате США

Фото: закон о помощи США Украине не прошел процедурное голосование в Сенате (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Законопроект о выделении крупного пакета финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню не прошел процедурное голосование в Сенате США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеотрансляцию заседания Сената США.

Сообщается, что инициатива предусматривала выделение пакета помощи в размере 106 млрд долларов, в том числе 61 млрд долларов из которых предназначались на помощь Украине.

Закон, который гарантировал бы выделение крупного пакета помощи для Украины и Израиля, был заблокирован в Сенате, поскольку республиканцы настаивали на более жестких мерах по контролю над иммиграцией на границе США с Мексикой.

Законопроект получил 45 голосов "За" и 48 голосов "Против". Таким образом, он не смог получить 60 голосов, необходимых для того, чтобы иметь возможность начать дебаты по законопроекту.

Против законопроекта проголосовали все республиканцы, а также независимый сенатор Берни Сандерс.

Что предшествовало

Напомним, вчера, 6 декабря, президент США Джо Байден обратился к Конгрессу. Он призвал одобрить запрос, который включает более 60 млрд долларов на финансирование помощи Украине. Байден также рассказал, что встречался в онлайн-формате с лидерами "Большой семерки". И на встрече обсуждалась готовность продолжать поддерживать Украину.

При этом республиканцы верхней палаты Конгресса США отказываются поддерживать инициативу. Они требуют, чтобы Белый дом внес туда более радикальные предложения по защите границы США.

Детальнее о том, почему в США не могут договориться о финансировании помощи Украине, - в материале РБК-Украина.

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