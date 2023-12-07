Законопроект про надання допомоги Україні не пройшов процедурне голосування в Сенаті США

Повідомляється, що ініціатива передбачала виділення пакету допомоги у розмірі 106 млрд. доларів, у тому числі 61 млрд. доларів з яких призначалися на допомогу Україні.

Закон, який би гарантував виділення великого пакету допомоги для України та Ізраїлю, був заблокований у Сенаті, оскільки республіканці наполягали на більш жорстких заходах щодо контролю над імміграцією на кордоні США з Мексикою.

Законопроект отримав 45 голосів "За" та 48 голосів "Проти". Таким чином, він не зміг отримати 60 голосів, необхідних для того, щоб мати можливість розпочати дебати щодо законопроекту.

Проти законопроекту проголосували всі республіканці та незалежний сенатор Берні Сандерс.

Що передувало

Нагадаємо, вчора, 6 грудня, президент США Джо Байдензвернувся до Конгресу. Він закликав схвалити запит, який включає понад 60 млрд. доларів на фінансування допомоги Україні. Байден також розповів, що зустрічався в онлайн-форматі з лідерами "Великої сімки". І на зустрічі було обговорено готовність продовжувати підтримувати Україну.

При цьому республіканці верхньої палати Конгресу США відмовляються підтримувати ініціативу. Вони вимагають, щоб Білий дім вніс туди радикальніші пропозиції щодо захисту кордону США.

Детальніше про те, чому у США не можуть домовитися про фінансування допомоги Україні, - у матеріалі РБК-Україна.