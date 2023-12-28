Законопроект о мобилизации: что сделают с нормами, которые противоречат Конституции

Новый законопроект о мобилизации доработают. Права людей будут обеспечены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Уполномоченного по правам человека Дмитрия Лубинца в эфире телемарафона.
Он отметил, что вчера провел совещание с представителями Минобороны. По его словам, были найдены компромиссы по пунктам, чтобы обеспечить мобилизацию и не нарушить права людей.
Лубинец подчеркнул, что его офис присоединится к оценке нового законопроекта о мобилизации до того, как документ попадет в сессионный зал Верховной рады.
"При подготовке этого законопроекта к внесению в сессионный зал будет заседание профильного комитета, будет отдельная экспертная оценка от меня. И будет сделано так, что права людей будут обеспечены", - сказал омбудсмен.
Кабинет министров вечером 25 декабря внес в Верховную раду законопроект о мобилизации, военном учете и прохождении военной службы.
Более подробно о законопроекте и предложениях по мобилизации - в материале РБК-Украина.
При этом омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что в законопроекте есть нормы, противоречащие Конституции. Речь об ограничениях для уклонистов. В частности, это запрет на сделки с недвижимостью.
По информации источников РБК-Украина, законопроект все еще могут изменить или доработать.
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