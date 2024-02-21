Законопроект о мобилизации рассмотрят в Раде не раньше марта, - источник

Источник рассказал, что по состоянию на 15:00 на рассмотрение внесли более 2 700 правок в законопроект о мобилизации. Их обработка комитетом может занять около недели.

По словам собеседника издания, значительная часть правок касается отсрочки от призыва.

"Учитывая такое количество правок, этот документ может быть рассмотрен в Раде не ранее марта", - добавил источник.

Стоит заметить, что сегодня, 21 февраля, был последний день, когда депутаты могут предложить правки в законопроект о мобилизации.

Что предшествовало

Напомним, в конце января Кабмин внес в Верховную раду законопроект о мобилизации, которым предлагается изменить порядок ее проведения.

В частности, в документе содержатся нормы о снижении призывного возраста, наказании для уклонистов и не только.

Парламент уже поддержал документ в первом чтении.

Еще вчера, 20 февраля, секретарь комитета ВР по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко в комментарии РБК-Украина рассказал, что депутаты предложили внести более тысячи правок в законопроект о мобилизации.