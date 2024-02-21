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Законопроект о мобилизации рассмотрят в Раде не раньше марта, - источник

Фото: законопроект о мобилизации рассмотрят в Раде не раньше марта (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Ульяна Безпалько

Законопроект о мобилизации будут рассматривать в Верховной раде во втором чтении не раньше марта. Причина - большое количество правок.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в "Слуге народа".

Источник рассказал, что по состоянию на 15:00 на рассмотрение внесли более 2 700 правок в законопроект о мобилизации. Их обработка комитетом может занять около недели.

По словам собеседника издания, значительная часть правок касается отсрочки от призыва. 

"Учитывая такое количество правок, этот документ может быть рассмотрен в Раде не ранее марта", - добавил источник. 

Стоит заметить, что сегодня, 21 февраля, был последний день, когда депутаты могут предложить правки в законопроект о мобилизации. 

Что предшествовало

Напомним, в конце января Кабмин внес в Верховную раду законопроект о мобилизации, которым предлагается изменить порядок ее проведения.

В частности, в документе содержатся нормы о снижении призывного возраста, наказании для уклонистов и не только. 

Парламент уже поддержал документ в первом чтении. 

Еще вчера, 20 февраля, секретарь комитета ВР по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко в комментарии РБК-Украина рассказал, что депутаты предложили внести более тысячи правок в законопроект о мобилизации

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