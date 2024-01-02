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Законопроект о мобилизации. В Раде анонсировали написание компромиссного варианта

Фото: в Раде изменят законопроект о мобилизации (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В законопроект о мобилизации в Украине на этой неделе начнут вносить изменения с учетом, в частности, замечаний Уполномоченного Верховной Рады по правам человека. Документ в нынешнем виде выноситься в парламент на голосование не будет.

Об этом заявила заместитель председателя Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телеканала "Рада".

"Мы уже понимаем, что в оригинальном виде законопроект не будет голосоваться и приниматься", - сказала она.

Заместитель главы фракции "Слуга Народа" отметила, что обновленная версия будет "более компромиссным вариантом" проекта закона о мобилизации, он будет наработан Комитетом по вопросам безопасности и обороны.

Большая межведомственная рабочая группа заработает над ним уже на этой неделе, заявила Кравчук и добавила, что кроме замечаний к документу со стороны омбудсмена также "есть определенные опасения, чтобы не было коррупционных норм".

"Все должно быть понятным и справедливым способом", - подчеркнула она.

Законопроект о мобилизации

Напомним, 25 декабря 2023 года Кабмин внес в Совет законопроект, которым предлагается ввести ряд изменений в процесс мобилизации.

Документ, в частности, предусматривает значительные ограничения для уклонистов - им хотят запретить распоряжаться своим и приобрести новое движимое и недвижимое имущество и не только.

Ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец заявлял о том, что такие инициативы противоречат Конституции.

Между тем, первый заместитель председателя ВР Александр Корниенко высказал мнение, что, скорее всего, в Раде примут компромиссную версию законопроекта о мобилизации.

Более подробно о законопроекте можете узнать в материале РБК-Украина.

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