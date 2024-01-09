Законопроект о мобилизации: комитет по обороне может принять решение уже сегодня

Комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки может принять решение по законопроекту о мобилизации уже сегодня, 9 января. Затем этот проект будет рассматриваться в сессионном зале парламента.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал председатель комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич.

"Прогнозирую, что отдельные нормы законопроекта претерпят существенные изменения во время рассмотрения в парламенте. Ну а финальное решение комитета по законопроекту планируем принять во вторник (9 января, - ред.)", - сказал он.

Комитет в течение трех дней на закрытых заседаниях обсуждал правительственный законопроект №10378 о мобилизации.

Как сообщил Завитневич, в первом заседании принимали участие представители ВСУ и Минобороны, в том числе главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник Генштаба Сергей Шаптала и министр обороны Рустем Умеров.

"Получили информацию о ситуации на фронте, прогнозе ее развития с учетом вероятного характера дальнейших действий врага и наших планов. Значительное внимание уделено аргументам относительно мобилизационных потребностей для пополнения боевых частей, понесших потери и тех, которые планируется развернуть", - сообщил депутат.

По его словам, также было совместное обсуждение с представителями соответствующих министерств по вопросу финансового обеспечения мобилизационных мероприятий, источников покрытия потребностей с учетом ресурсных возможностей экономики страны.

"На всех заседаниях царила рабочая атмосфера, в ней были горячие дискуссии, обмен разными аргументами, иногда эмоционально. В первую очередь это касалось поиска баланса между конституционными правами граждан и предложенными в законопроекте мерами по решению задач мобилизации, которые эти права ограничивают", - рассказал Заветневич.

Законопроект о мобилизации

Напомним, Кабмин 25 декабря внес в Раду проект закона об усилении мобилизации в Украине. Часть новых норм в том или ином виде касается усиления правил военного учета.

Как заявил глава НБУ Андрей Пышный, Национальный банк Украины готов присоединиться к консультациям в Верховной раде по финансовым нормам законопроекта о мобилизации.

Как отметил Пышный, вопросы мобилизации не входят в компетенцию НБУ, поскольку это вопросы Кабмина, Минобороны и Генштаба. Но в законопроекте предусмотрены финансовые нормы, потому НБУ готов включиться в процесс.

В то же время, первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова сказала, что законодательство не позволяет ограничивать финансовые операции тех, кто не явился в ТЦК, как это предусмотрено законопроектом о мобилизации. В НБУ надеются, что до этого не дойдет.