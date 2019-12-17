Законопроект 2234 вбиває причини корупції в дорожній галузі, - Голик

Фото: Юрій Голик (прес-служба)

Законопроект 2234 передбачає встановлення прозорих європейських механізмів, впевнений Голик

Вперше за 28 років Україна має шанс зробити дорожню галузь по-справжньому ринковою та позбавити її "совкових" підходів до ціноутворення й обліку. Законопроект 2234 передбачає встановлення прозорих європейських механізмів, які відкриють комерційним компаніям доступ до виконання робіт на державних об'єктах, повідомив радник прем'єр-міністра Юрій Голик на своєму Facebook.

Наразі однією з головних перешкод для роботи комерційних компаній на виконанні державних замовлень є система ціноутворення, яка не має нічого спільного з ринком.

Стандартная ситуация из маразмов государственного управления, которых, к сожалению, пока масса. Ценообразование в... Опубліковано Юрієм Голиком Понеділок, 16 грудня 2019 р.

"Справа в тому, що зарплата будівельників в конкретній області встановлюється рішенням сесії Обласної Ради відповідної області, розрахованої за спеціальною формулою на основі наказу Мінрегіону. Що це, якщо не комуністичний підхід? Це він і є. Пофіг ринок. Пофіг попит і пропозиція. Зарплати держава призначить імперативно. Як і ще купу інших показників, включаючи визначені ним особисто і зі стелі граничні ціни матеріалів", - описує ситуацію Голик.

Зарплата багатьох будівельних спеціальностей, за даними Голика, вже сьогодні в Україні становить від 1000 до 3000 євро на місяць. Однак це стосується комерційної ланки. Офіційно виплачувати такі зарплати компаніям, які виграли державний тендер, заборонено. За порушення передбачена кримінальна відповідальність.

"Встановлена ​​державою зарплата будівельників у Хмельницькій області - 6 000 грн. У Київській 14 000 грн. А в Дніпропетровській - трохи вище 15 000 грн. Тому що ми в ОДА завжди робили все, щоб бізнесу було легше, а дебільні норми, скасувати які було не в силах ОДА, були максимально приведені у відповідність з ринком", - повідомляє подробиці Голик, який у 2015-2019 роках був радником голови Дніпропетровської ОДА.

Окрім зарплат, які обмежені державою, компанії-підрядники зобов'язані також при здачі об'єкта надати докладний звіт про використання під час робіт на об'єкті робочої сили та механізмів. При будь-якому відхиленні від початкової проектної документації також настає кримінальна відповідальність.

У підсумку, щоб не стати об'єктом кримінального переслідування, "будь-яка компанія, яка виграла торги на будівництво / ремонт будь-чого, з самого початку розуміє, що доведеться "петляти", - пише Юрій Голик.

Законопроект 2234, який знаходиться на розгляді депутатів, усуває усі неринкові перепони й дозволяє комерційним структурам займатися якісним виконанням робіт, замість формування штучних звітів, які відповідають запитам перевіряючих органів.

"Законопроект 2234. Приводить систему ціноутворення в дорожньому будівництві до європейських норм і помножує на нуль усіх здирників, правоохоронців, популістів і "розслідувачів".

Законопроект 2234. Вбиває причини корупції, замість настільки улюбленого багатьма підходу героїчної боротьби з її наслідками", - резюмує Голик.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що Комітет Верховної Ради з економічного розвитку вже розглянув і підтримав за основу і в цілому законопроект 2234 про ціноутворення в дорожньому будівництві.