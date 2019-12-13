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Голик: дорожнє будівництво спроститься на законодавчому рівні

Новини » Інфраструктура     13.12.2019 - 10:00
Голик: дорожнє будівництво спроститься на законодавчому рівні
Фото: Юрій Голик (прес-служба)

Дорожня галузь буде приведена до європейських стандартів в ціноутворенні

Комітет Верховної ради з економічного розвитку 11 грудня підтримав за основу і в цілому законопроект №2234 про ціноутворення в дорожньому будівництві. Про це радник прем'єр-міністра Юрій Голик написав на своєму Facebook.

Після голосування в парламенті дорожня галузь буде приведена до європейських стандартів в ціноутворенні, впевнений Голик.

"Що це дає? Це прибирає всі маніпуляції, вимагання і зайві трудовитрати на малювання нікому непотрібних папірців. В кінцевому підсумку це позначиться на собівартості - вона знизиться і на швидкості виконання робіт - вона збільшиться", - зазначив Голик.

Сегодня Комитет Верховной Рады по экономическому развитию поддержал за основу и в целом Законопроект №2234 о...

Опубліковано Юрієм Голиком Середа, 11 грудня 2019 р.

Існуюча на сьогоднішній день система ціноутворення в будівництві є застарілою і зарегульованою, вона базується на ресурсному методі. Трудомісткий процес формування договірної ціни обмежує доступ підрядників до ринку будівництва. Світова практика показує, що система ціноутворення в будівництві автомобільних доріг вимагає радикального реформування з урахуванням галузевої специфіки.

"Два важливі закони про середньострокове планування Верховною радою вже прийняті. Чекаємо прийняття законопроекту №2234 про ціноутворення і можна буде з упевненістю сказати, що за кілька місяців Верховна рада зробила для дорожньо-будівельної галузі більше, ніж було зроблено за всі попередні пару десятків років", - підкреслив Голик.

Проектом закону пропонується внести зміни до законів України "Про ціни і ціноутворення" та "Про інвестиційну діяльність", передбачивши, що центральному органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства, надається право затверджувати методики і нормативи визначення вартості будівництва автомобільних доріг загального користування з урахуванням галузевої специфіки.

Зокрема, в них буде передбачено скасування нормативного регулювання окремих складових вартості дорожніх робіт (заробітної плати, загальновиробничих, адміністративних витрат, кошторисного прибутку, коштів на покриття ризику) на стадії складання договірної ціни і проведенні взаєморозрахунків, перехід при бюджетному фінансуванні до твердої договірної ціни з можливістю відшкодування ризиків, застосування ресурсного методу тільки на етапі складання кошторисної документації, спрощення форм документації.

Прийняття проекту дозволить підвищити рівень конкуренції на ринку дорожніх робіт за рахунок залучення іноземних підрядників, зменшить тиск на бізнес, дасть серйозний поштовх до впровадження інновацій і зменшення вартості дорожніх робіт.

Раніше Юрій Голик заявив про те, що будівництво хороших доріг - стратегічне завдання для України.

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