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Голик назвав лідерів і аутсайдерів по ремонту та будівництву доріг

Новини » Інфраструктура     14.12.2019 - 10:00
Голик назвав лідерів і аутсайдерів по ремонту та будівництву доріг
Фото: Юрій Голик (прес-служба)

До кінця року в Дорожньому фонді залишається невикористаних 2,8 млрд гривень

Обласні державні адміністрації не змогли освоїти кошти, виділені їм на ремонт автодоріг. До кінця року в Дорожньому фонді залишається невикористаних 2,8 млрд гривень, повідомив радник прем'єр-міністра Юрій Голик у Facebook

Всього в 2019 році на ремонт і утримання доріг областями в Дорожньому фонді було закладено 14,6 млрд гривень. На ці кошти обласні адміністрації повинні були підтримувати в належному вигляді обласні та сільські дороги, а 20% від суми можна було використовувати на ремонт доріг в межах населених пунктів.

"Станом на 30 листопада в ОДА надійшло 13,7 млрд грн. Здавалося б - ось воно, щастя. Гроші впали з неба, просто використовуй їх. Але ні. Наявність грошей - це не завжди якісні дороги. Потрібен ще менеджмент", - зазначає Голик.

З цих коштів обласні адміністрації використали лише 10,09 млрд гривень. 2,8 млрд залишилися невикористаними. "2,8 млрд грн це приблизно 155-170 км траси типу Запоріжжя - Маріуполь", - уточнює радник прем'єр-міністра.

Лідерами виявилися Хмельницька, Харківська та Дніпропетровська ОДА, які використали понад 95% Дорожнього фонду кожна. Аутсайдерами - Чернівецька, Івано-Франківська, Житомирська і Донецька ОДА, які використали в середньому 45% Дорожнього фонду.

"Сукупний залишок невикористаного Дорожнього фонду за цими чотирма ОДА - 1 млрд грн. Але це тільки частина проблеми, коли гроші є, гроші на рахунках, але гроші не використовуються. Друга частина проблеми - це як саме були використані ці гроші", - уточнює Голик.

Згідно з даними Рахункової палати, лише в Дніпропетровській та Івано-Франківській областях більшу частину коштів витрачають на капітальний ремонт доріг (84,1% і 83,7% відповідно).

"Наведені цифри і результати - це, більшою мірою, результат логіки, закладеної у використання Дорожнього фонду кожної з областей главами ОДА, які очолювали їх в першому півріччі цього року. Нинішнім главам ОДА залишалося тільки використовувати вже закладену їх попередниками логіку. Хтось з цим впорався, хтось навіть з цим впорається не зміг", - зазначив радник прем'єр-міністра.

Він пообіцяв незабаром оприлюднити аналітику про використання Дорожнього фонду обласними адміністраціями і запевнив, що в наступному році вольниця і ямкові ремонти закінчяться.

Раніше Юрій Голик повідомляв, що якість ремонту і будівництва доріг, виконуваних Укравтодором, контролюватимуть незалежні іноземні компанії. Нові правила почнуть діяти з 2020 року.

Голик: дорожнє будівництво спроститься на законодавчому рівні Іноземні компанії будуть контролювати, як Укравтодор ремонтує дороги, - Голик
Новини України Юрій Голикдороги
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