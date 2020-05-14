Законність прийняття закону про банки оскаржили в суді

Фото: Окружний адмінсуд Києва (oask.gov.ua)

ОАСК вирішує питання про відкриття справи

В Окружний адміністративний суд Києва подали позов з вимогою визнати незаконність ухвалення антиколомойского закону про банки. Про це повідомили в прес-службі ОАСК.

Повідомляється, що позов подав народний депутат Антон Поляків щодо спікера парламенту Дмитра Разумкова та голови фінансового комітету Верховної ради Данила Гетьманцева.

"Позивач просить суд визнати протиправними дії голови ВРУ Дмитра Разумкова за неналежну організацію проведення позачергового пленарного засідання ВРУ дев'ятого скликання та порушення положень Регламенту при розгляді і ухваленні в першому читанні і за основу проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України з окремих питань функціонування банківської системи (№2571-д)", - йдеться в повідомленні

Також Поляків вимагає визнати протиправними дії Гетьманцева під час засідання фінансового комітету 30 березня в частині включення, розгляду та прийняття банківського законопроекту.

Зараз вирішується судом питання про відкриття провадження в адміністративній справі.

Нагадаємо, 13 травня парламент остаточно підтримав закон про банківські послуги. Після цього позафракційний нардеп Антон Поляков заявив, що подав проект постанови про скасування цього закону. До його розгляду в сесійній залі підписання закону заблоковано для спікера парламенту Дмитра Разумкова і, відповідно, для президента Володимира Зеленського.

При цьому джерела РБК-Україна повідомили, що Верховна рада України може розблокувати підписання законопроекту про банках в наступний вівторок, 19 травня.

Автор: Игорь Литвиненко