Підписання закону про банки розблокують 19 травня, - джерело

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Президент підпише документ після відхилення постанови

Верховна рада України може розблокувати підписання законопроекту №2571-д "Про внесення змін до законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" наступного тижня. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Розійшлися шляхи: як Зеленський провів через Раду "антиколомойський" закон".

За словами джерел РБК-Україна, парламент може відхилити постанову нардепа Антона Полякова про скасування результатів голосування у наступний вівторок, 19 травня. Законопроект також повинен пройти технічну експертизу.

Після відхилення постанови та проходження технічної експертизи, документ буде підписаний президентом Володимиром Зеленським і Міжнародний валютний фонд зможе остаточно затвердити нову програму фіндопомоги.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Верховна рада сьогодні остаточно підтримала "антиколомойський" закон щодо удосконалення механізму регулювання банківської діяльності. Законопроект підтримали 270 народних депутатів.

Також РБК-Україна писало, що народний депутат Антон Поляков повідомив про заблокування підписання закону про банки. Нардеп заявив, що вніс до парламенту постанову про скасування результатів голосування за цей документ.