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У колаборантів будуть відбирати майно: в Мін'юсті пояснили, як це працюватиме

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Україна, П'ятниця 03 червня 2022 15:35
У колаборантів будуть відбирати майно: в Мін'юсті пояснили, як це працюватиме Фото: міністр юстиції Денис Малюська (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

В Україні будуть відбирати майно у людей, які підтримали російську агресію чи співпрацювали з окупантами. Процес конфіскації буде складатися з трьох етапів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністрі юстиції Дениса Малюськи виданню "Радіо Свобода".

Першим етапом є введення санкцій Ради нацбезпеки та оборони для стягнення в дохід держави активів та майна, що належать колаборантам.

На другому етапі Мін'юст збирає докази, що дії особи підпадають під один із 22 критеріїв закону про колаборантів. Їх передають до Вищого антикорупційного суду (ВАКС). Останній, третій, етап - це рішення суду.

Малюська запевнив, що дана процедура буде швидкою, а перші судові рішення будуть вже через декілька тижнів.

"Закон встановлює короткі терміни для розгляду. Це будуть стрімкі провадження. Важливо також, що Вищий антикорупційний суд - це незалежний суд, це реформований суд, до якого є висока довіра у суспільства, тому ми сподіваємося на чесний і справедливий розгляд", - додав міністр.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав закон про конфіскацію активів у колаборантів 23 травня. Верховна Рада ухвалила даний документ ще 12 травня.

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Денис Малюська Міністерство юстиції України Конфіскація майна
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