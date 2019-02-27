Закон про заборону росіянам бути спостерігачами на виборах завтра набуде чинності

Документ сьогодні був опублікований у виданні "Голос України"

Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины по надзору за избирательным процессом в Украине", предусматривающий запрет гражданам России быть наблюдателями на выборах 2019 в Украине в четверг, 28 февраля, вступит в силу. Об этом сообщает РБК-Украина.

Согласно закону, он вступает в силу с дня, следующего за днем опубликования.

В частности, документом предусмотрено законы "О выборах президента", "О выборах народных депутатов Украины", "О местных выборах" дополнить соответствующими нормами. Предусматривается, что официальным наблюдателем не может быть: лицо, являющееся гражданином (подданным) государства, признанного Верховной радой государством-агрессором или государством-оккупантом; лицо, предложения по которому инициированы или внесены государством, признанным ВР государством-агрессором или государством-оккупантом.

Также законом определяется, что официальным наблюдателем от иностранных государств, международных организаций не может быть: лицо, являющееся гражданином (подданным) РФ; лицо, предложения по которому инициированы или внесены Россией.

Напомним, в среду, 27 февраля 2019 года, закон был обнародован в издании "Голос Украины".

Президент Украины Петр Порошенко 26 февраля подписал законопроект №9524, предусматривающий запрет гражданам России быть наблюдателями на выборах 2019 в Украине.

Как писало РБК-Украина ранее, в начале февраля закон подписал глава парламента Андрей Парубий.

Так, 7 февраля Верховная рада одобрила закон о запрете гражданам России быть наблюдателями на выборах президента, Верховной рады и местных выборах в Украине.