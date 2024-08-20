В УПЦ отреагировали на закон о запрете связанных с РПЦ организаций в Украине
В Украинской православной церкви считают, что закон о запрете в Украине Русской православной церкви (РПЦ) и связанных с ней организаций не соответствует Конституции.
Об этом в комментарии РБК-Украина заявил глава информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент.
"Украинская православная церковь не имеет признаков, относящих ее к объектам этого закона. Она самостоятельна и независима в своем управлении", - отметил он.
Митрополит Климент резко раскритиковал партию "Европейская солидарность", которая, по его словам, является главным лоббистом такого закона. Он напомнил, что глава "Евросолидарности" Петр Порошенко "подозревается в госизмене и других уголовных преступлениях".
Глава информационно-просветительского отдела УПЦ подчеркнул, что церковь запретить невозможно, поскольку "она не от мира сего и существует по Божьим законам".
"Можно только дискриминировать ее верующих - сознательных граждан Украины, тысячи из которых воюют в рядах ВСУ. Можно лишить их права свободно исповедовать свою религию, можно изгнать их из храмов, которые они построили или самостоятельно восстановили, можно системно относить к людям второго сорта, травить, высмеивать", - добавил митрополит.
Он считает, что принятый закон, если им манипулировать, открывает именно такие перспективы.
"Поэтому этот закон не против церкви. Он против самого государства", - добавил митрополит.
Что предшествовало
Напомним, сегодня, 20 августа, Рада приняла во втором чтении законопроект, которым предлагалось запретить в Украине Русскую православную церковь и связанные с ней организации.
Как отмечал в комментарии РБК-Украина глава комитета по гуманитарной и информационной политике Рады Никита Потураев, принятие закона не означает мгновенного запрета УПЦ, поскольку она заявляет о разрыве связей с Москвой. Но это необходимо доказать.
Детальнее о судьбе УПЦ после принятия закона - в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.