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В УПЦ отреагировали на закон о запрете связанных с РПЦ организаций в Украине

Вторник 20 августа 2024 18:36
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В УПЦ отреагировали на закон о запрете связанных с РПЦ организаций в Украине Фото: митрополит Климент (orthodox.cn.ua)
Автор: Иван Носальский, Милан Лелич

В Украинской православной церкви считают, что закон о запрете в Украине Русской православной церкви (РПЦ) и связанных с ней организаций не соответствует Конституции.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил глава информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент.

"Украинская православная церковь не имеет признаков, относящих ее к объектам этого закона. Она самостоятельна и независима в своем управлении", - отметил он.

Митрополит Климент резко раскритиковал партию "Европейская солидарность", которая, по его словам, является главным лоббистом такого закона. Он напомнил, что глава "Евросолидарности" Петр Порошенко "подозревается в госизмене и других уголовных преступлениях".

Глава информационно-просветительского отдела УПЦ подчеркнул, что церковь запретить невозможно, поскольку "она не от мира сего и существует по Божьим законам".

"Можно только дискриминировать ее верующих - сознательных граждан Украины, тысячи из которых воюют в рядах ВСУ. Можно лишить их права свободно исповедовать свою религию, можно изгнать их из храмов, которые они построили или самостоятельно восстановили, можно системно относить к людям второго сорта, травить, высмеивать", - добавил митрополит.

Он считает, что принятый закон, если им манипулировать, открывает именно такие перспективы.

"Поэтому этот закон не против церкви. Он против самого государства", - добавил митрополит.

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 20 августа, Рада приняла во втором чтении законопроект, которым предлагалось запретить в Украине Русскую православную церковь и связанные с ней организации.

Как отмечал в комментарии РБК-Украина глава комитета по гуманитарной и информационной политике Рады Никита Потураев, принятие закона не означает мгновенного запрета УПЦ, поскольку она заявляет о разрыве связей с Москвой. Но это необходимо доказать.

Детальнее о судьбе УПЦ после принятия закона - в материале РБК-Украина.

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