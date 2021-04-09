Закон про виплати ФОПам набув чинності: хто отримає і куди звертатися

Хто отримає кошти

По 8 тисяч гривень отримають тільки ті ФОПи та наймані працівники підприємств, основний вид економічної діяльності яких входить до Переліку основних видів економічної діяльності, стосовно яких здійснюються додаткові обмежувальні протиепідемічні заходи.

Перелік основних видів визначається Кабінетом міністрів.

Уряд ще не затверджував нового переліку цих видів економічної діяльності. Однак наразі діє постанова Кабміну від 9 грудня 2020 року №1236, якою був встановлений цей перелік. За цим списком гроші отримували у 2020 році.

У Кабінеті міністрів уточнили, що підприємці, які отримали допомогу минулого року, зможуть повторно звернутися за отриманням коштів.

За грошима можна звертатися протягом 30 днів із дня запровадження "червоного" рівня. Якщо ж людина працює в регіоні, в якому такі обмеження вже були раніше, то відлік цих 30 календарних днів починається через 10 днів після набрання чинності закону.

Як отримати допомогу

Заява формується та подається через Єдиний державний веб-портал електронних послуг "Дія", у тому числі з використанням мобільного додатку.

У заяві слід зазначити: прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта; адресу реєстрації місця проживання заявника; номер банківського рахунка заявника для виплати допомоги - за стандартом IBAN.

Перевірка інформації здійснюється під час формування та подання заяви на відповідність умовам надання допомоги.

Пенсійний фонд України здійснює перерахування коштів для виплати не пізніше ніж протягом наступного операційного дня.

Заявки можна буде подавати вже наступного тижня.

Джерела коштів

Законом встановлено, що компенсації виплачуються за рахунок коштів державного бюджету України - у розмірі 8 тисяч гривень; за рахунок коштів місцевого бюджету - у розмірі, визначеному рішенням органу місцевого самоврядування.