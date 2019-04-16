Закон про вибори президента застарів, - Сліпачук

Голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук заявила, що закон "Про вибори президента України" застарів. Про це вона сказала в інтерв'ю виданню "Укрінформ".

Так, Сліпачук зазначила, що є два базові питання, які мають дуже серйозний вплив на роботу Центрвиборчкому.

За її словами, процедуру здійснення публічних закупівель необхідно змінювати, аби уникнути зриву певних закупівель.

"Процедура, що передбачена законом про публічні закупівлі, повністю не підходить у такому вигляді для виборчого процесу, оскільки терміни, швидкоплинність виборчого процесу і залучення великої кількості громадян до роботи в окружних виборчих комісіях… є критично нескорегованими. Мені здається, це питання напередодні парламентських виборів має бути вирішено, оскільки тоді навантаження буде ще більшим, відповідно - ще більший ризик зриву певних закупівель, що неприпустимо", - пояснила глава ЦВК.

Сліпачук підкреслила, що друге питання, яке впливає на роботу комісії, - це окремі норми, закладені безпосередньо в законодавстві.

"Закон про вибори президента - дуже старий, у нього були внесені точкові зміни в 2014 році напередодні позачергових виборів президента, та ці норми загалом не відповідають тому, що відбувається сьогодні. Вони не надають можливості реагувати на деякі речі. Така ж ситуація - і з законом "Про вибори народних депутатів", - сказала вона.

Нагадаємо, раніше в ЦВК заявили, що перед другим туром виборів 2019 у ряді областей не вистачає членів виборчих комісій.

Як писало РБК-Україна, в Кіровоградській області не вистачає майже 4 тисяч кандидатів у члени дільничних виборчих комісій.