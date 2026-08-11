Закон о санкциях против России дошел до Палаты представителей США: что дальше

Почему важно, что закон дошел именно до Палаты представителей и что будет дальше

Конгресс США состоит из двух палат - Сената и Палаты представителей, и чтобы законопроект стал законом, его должна в одинаковом виде принять каждая из них. Сенат уже проголосовал за документ в начале августа - 86 голосов "за" против 11 "против", это фактически единодушная двухпартийная поддержка. Но это лишь половина пути: без голосования в Палате представителей закон не вступит в силу, и именно туда его только внесли.

Текст, внесенный в нижнюю палату, полностью идентичен тому, что уже прошел Сенат - это важно, потому что если палаты принимают разные версии документа, их приходится дополнительно согласовывать, что затягивает процесс. Идентичный текст означает: как только Палата представителей проголосует за документ, он сразу может пойти на подпись президенту Дональду Трампу, без дополнительных согласований.

Дату голосования пока официально не называли, но ввиду широкой двухпартийной поддержки - среди соавторов более 15 конгрессменов от обеих партий - шансы на принятие оценивают как высокие.

После подписи президента санкции вступят в силу, а снять их можно будет только при условии, что Россия подпишет мирное соглашение, приемлемое для украинского правительства, и полностью прекратит боевые действия и попытки свергнуть или взорвать украинские власти - такое условие прямо прописано в самом законопроекте.

Кто внес законопроект

Документ под названием "Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026" в Палату представителей внес конгрессмен Брайан Фитцпатрик, сопредседатель Украинского кокуса Конгресса. Среди соавторов - влиятельные республиканцы и демократы, в том числе глава эмерит Комитета по международным делам Майкл Маккол, лидер демократического меньшинства Стени Гойер и глава Комитета по вооруженным силам Майк Роджерс.

Что конкретно предполагает документ

Законопроект вводит санкции против крупнейших российских банков, запрещает новые американские инвестиции в Россию и покупку российского госдолга, а также бьет по "теневому флоту", перевозящему нефть в обход санкций. Отдельно документ позволяет ввести пошлины до 500% на товары из России и до 100% - на товары из стран, наиболее покупающих российскую нефть или газ или помогающих обходить санкции. Также продолжается действие Закона о санкциях против Ирана до 2031 года.